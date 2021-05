Arrivano ulteriori riscontri da prendere in esame oggi 7 maggio, a proposito delle decisioni su zona arancione e zona gialla in Campania. Stiamo parlando della regione che, per la seconda settimana consecutiva, appare in bilico tra le due fasce di rischio. Con tutti gli scongiuri del caso da parte degli esercenti, soprattutto sul fronte bar e ristoranti, questo venerdì dovremmo correre rischi inferiori rispetto a quelli vissuti una settimana fa. Insomma, le ultime indiscrezioni sembrano confermare quanto vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri.

Tra zona arancione e la zona gialla in Campania: gli ultimi aggiornamenti

Alcuni riscontri sulle scelte da fare tra zona arancione e la zona gialla in Campania ci arrivano direttamente da Repubblica. A detta della fonte, infatti, la certezza arriverà solo questo pomeriggio, con il ministro Roberto Speranza chiamato a prendere decisioni importanti dopo il confronto con la cabina di regia del venerdì tra Istituto superiore di Sanità e ministero della Salute. In sostanza, nulla di ufficiale per ora, ma le voci di corridoio sembrano confermare la fascia di rischio più bassa per questa regione.

Come stanno effettivamente le cose? Il trend esposto ieri mattina è stato confermato anche dai dati arrivati nella serata di giovedì. Da un lato il numero di nuovi positivi continua a restare abbastanza alto rispetto alle medie nazionali, anche se la percentuale confrontata coi tamponi effettuati inizia a scendere. Di conseguenza, anche i valori che dovrebbero venire a galla a stretto giro in merito al cosiddetto Rt dovrebbero essere finalmente più incoraggianti.

Allo stesso tempo, il buon andamento delle vaccinazioni ed il fatto che stiano calando i posti occupati in terapia intensiva, dovrebbero portare alla conferma della zona gialla in Campania il prossimo 10 maggio. Dunque, inizia ad allontanarsi, per ora, lo spauracchio della zona arancione, come emerge anche dall’immagine di Fanpage, ma per le conferme dovremo attendere questo pomeriggio.