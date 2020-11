Il progetto celebrativo dei Pooh sarà dedicato a Stefano D’Orazio. Ad annunciarlo è Andrea Rosi, Presidente & Ceo di Sony Music Entertainment Italy, che ha così presentato il nuovo cofanetto nel quale saranno compresi i successi di questi 50 anni della band che ha appena perso il suo storico batterista.

Dice Rosi:

“Da parecchio tempo Sony Music lavorava a questo progetto discografico e Stefano D’Orazio ha avuto un ruolo fondamentale nella stesura e nella ideazione del prodotto. D’altronde è sempre stata la ‘mente’ strategica del gruppo e nei miei vent’anni di lavoro insieme posso contare innumerevoli riunioni insieme in cui lui si presentava con il dettaglio di ogni singolo progetto. Quante discussioni, quanta professionalità e quante risate. Purtroppo questo destino terribile non ha voluto far partecipare Stefano all’uscita di questo disco, ma la sua musica e le sue parole rimarranno per sempre. Questo disco è dedicato a lui”.