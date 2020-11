Tra i vari punti sui quali si dibatte in questi giorni, abbiamo senza ombra di dubbio la possibile riapertura della Lombardia a dicembre, quantomeno parziale. Un argomento molto delicato, che in parte include anche quanto vi ho detto ieri in merito alla possibile ripresa delle attività per le palestre, in attesa che dal governo arrivino segnali più concreti sotto questo punto di vista. Cerchiamo di capire, dunque, come stiano le cose oggi 17 novembre, in base alle informazioni non ufficiali che sono disponibili.

Cosa sappiamo sulla parziale riapertura della Lombardia a dicembre

Premesso che in questo momento sbilanciarsi sulla possibile riapertura della Lombardia (seppur in parte) a dicembre sia frettoloso e per certi aspetti illusorio, è innegabile che la curva dei contagi nel corso degli ultimi giorni stia presentando a tutti un trend favorevole. Certo, sarà necessario valutare bene i numeri in settimana, in modo da comprendere quale sia la migliore decisione possibile da prendere per una delle regioni più “importanti” dal punto di vista produttivo e dei consumi. Considerando che ci apprestiamo a vivere il periodo natalizio, sono questioni non di poco conto.

A tal proposito, è molto interessante citare un’intervista di Fanpage a Carlo La Vecchia, docente di Epidemiologia alla Statale di Milano, secondo cui un trend positivo sul fronte curva dei contagi è stato effettivamente riscontrato, al punto da poter immaginare per la prima volta una parziale riapertura della Lombardia. Pur premettendo che in questo periodo sia più pericoloso andare a cena da un amico che frequentare una discoteca in estate, al contempo si parla di possibili restrizioni allentate. Soprattutto sul fronte economico coi negozi e con la scuola.

Dunque, senza entrare nel merito in modo particolarmente dettagliato e senza illudere nessuno, finalmente una semi riapertura della Lombardia a dicembre.