Ci sono già oggi 16 novembre tante voci riguardanti la possibile riapertura palestre tra poche settimane. In particolare, come vi abbiamo riportato ieri con un articolo più generico, le ultime indiscrezioni ci parlano di un governo pronto a sfornare un ulteriore DPCM il 3 dicembre. Magari con misure allentate, nel caso in cui la curva dei contagi dovesse far registrare un rallentamento a stretto giro. Insomma, uno scenario positivo, che tutti auspicano, ma le prime contromisure dovrebbero coinvolgere settori limitati.

Difficile la riapertura palestre con DPCM del 3 dicembre

Insomma, tutti coloro che monitorano da vicino la questione relativa alla riapertura palestre, sperano vivamente che ci possa essere una svolta per certi versi inattesa con il DPCM del 3 dicembre, indipendentemente dalla collocazione cromatica della propria regione. Speranze, a mio parere, che in questi giorni non hanno ragion d’essere. Le misure di cui si parla con il primo decreto di dicembre, infatti, gravitano attorno alla riapertura dei negozi, con una gestione oculata della clientela per evitare assembramenti. Al più, potrebbe esserci qualche piccola concessione extra per bar e ristoranti, in vista del periodo natalizio.

Ancora, sul fronte domestico dovremmo avere solo forti raccomandazioni, affinché ci sia un numero limitato (forse 6) di commensali a cene e pranzi di Natale. Insomma, l’obiettivo del governo è far percepire quanto possa essere rischioso organizzare le enormi tavolate alle quali ci siamo abituati in questi anni con le feste. Poi capiremo se, sotto questo punto di vista, avremo o meno differenze normative tra le regioni rosse e quelle in cui abbiamo misure meno restrittive.

Ad oggi, non si parla di possibile riapertura palestre con il DPCM del 3 dicembre. C’è la sensazione che la situazione difficilmente cambierà fino al 2021, ma è chiaro che gli scenari possano potenzialmente cambiare giorno dopo giorno. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più.