Katherine Heigl non si è presentata sul set di Grey’s Anatomy 6 per girare il suo episodio d’addio. A rivelare il retroscena, o meglio a confermare quanto già si vociferava da anni, è ora la showrunner Krista Vernoff, che racconta quanto accaduto con l’attrice circa dieci anni fa.

. Questo ha costretto la sceneggiatrice ad inventare un modo diverso per mettere in scena la sua dipartita, senza avere a disposizione la coppia per girare.

Il fatto che Katherine Heigl abbia dato forfait all’ultimo pur di non girare la morte del suo personaggio, in aperto contrasto con gli sceneggiatori, era qualcosa di noto ai più, ma finora nessuno lo aveva raccontato così esplicitamente.

“In ogni spettacolo a cui ho lavorato, ci sono storie che avresti voluto raccontare in modo diverso, ma sono deragliate a causa di un problema dietro le quinte” ha spiegato la showrunner in una lunga conversazione col Los Angeles Times. Una di queste è proprio la storia di Alex e Izzie, molto criticata dal pubblico all’epoca per la scelta di separare una coppia fresca di matrimonio

Se il risultato è stato deludente è perché

, costringendo gli sceneggiatori ad inventare un allontanamento spontaneo di Izzie da Seattle.

C’era una soluzione per la storia di Izzie. Avevamo programmato di farla tornare per un episodio per legare davvero bene Izzie e Alex. E ho scritto quell’episodio, ed è stato bellissimo. Il giorno prima che iniziasse a preparare o girare, non ricordo, abbiamo ricevuto una chiamata che Katie non sarebbe arrivata. Semplicemente non sarebbe venuta. Non l’avrebbe fatto. È diventato mio compito stare sveglia tutta la notte per più notti e reinventare una sceneggiatura che non includesse Izzie. E adesso senza sosta i fan ci gridano: “Come hai potuto?”. Bene, questa è la storia dietro le quinte. Ecco cosa è successo.

La Vernoff sostiene di non avere rancore nei confronti della Heigl, ma di aver rivelato questo retroscena perché il pubblico capisca le sue difficoltà come sceneggiatrice e capisca che non ha senso insultare gli sceneggiatori per come hanno scritto una storia, visto che non si conoscono le condizioni che hanno portato a quella scelta.

Non lo dico per colpire Katie. Non so cosa stesse succedendo nella sua vita. Non so cosa abbia portato a quella decisione. Tutto quello che so è che la notte prima che iniziassero le riprese di una cosa interamente incentrata su un personaggio e sul completamento del suo arco narrativo, ho ricevuto una telefonata che non sarebbe venuta a farlo. Questo è quello che significa essere uno scrittore e produttore televisivo. Quindi, sì, vorrei poter tornare indietro e farlo in modo diverso? Sicuramente.

Ad ogni modo la Heigl figura, come molti altri, tra gli attori la cui partecipazione alla serie è aggiornata al 2020 secondo il database IMDb, che farebbe pensare ad un suo imminente ritorno in scena per un cameo sullo stile di quello fatto da Patrick Dempsey nella première di stagione. Pace fatta, dunque, tra l’attrice e la produzione?