Tutti alla ricerca di offerte Apple Black Friday in questo novembre e Unieuro ha già pensato di proporle attraverso il suo store online. In attesa che vengano magari lanciate quelle ufficiali del negozio online di Cupertino, è possibile già beneficiare di alcune promozioni interessanti per pagamenti rateali relativi agli iPhone 12 ma anche per sconti sui melafonini più datati.

Per quanto riguarda i nuovi iPhone 12, anche durante l’Apple Black Friday Unieuro, il prezzo degli ultimi arrivati non poteva che essere quello di listino ma le condizioni per i pagamenti rateali sono molto interessanti. Ad esempio, il nuovissimo modello premium iPhone 12 Pro è proposto in 20 mensilità da 59,45 euro e restituendo un vecchio melafonino funzionante è possibile risparmiare fino a 310 euro sulla spesa. i pagamenti rateali sono molto agevolate

All’interno dell’Apple Black Friday Unieuro, c’è la possibilità di ottenere forti sconti sugli iPhone meno datati. In particolar modo, un iPhone 11 da 64 GB viene venduto ora a 629,00 euro, con un considerevole sconto rispetto ai 718 euro di valore attuale di listino. Le colorazioni del device in promozione sono tutte disponibili e la consegna del pacco è immediata, già a partire dalla prossima settimana, senza ulteriori spese di consegna.

Considerando un budget abbastanza limitato di spesa, ecco che l’Apple Black Friday Unieuro include al suo interno anche la specifica offerta per il più low-cost dei melafonini, ossia l’iPhone SE. Il dispositivo lanciato in primavera ora costa solo 429 euro nella sua versione da 64 GB. Il suo prezzo iniziale era pari a 499 euro e dunque solo dopo pochi mesi dall’uscita, la catena di elettronica riesce a proporre il device ad un costo davvero contenuto. Anche in questo caso le colorazioni del device sono tutte garantite ed è possibile ricevere l’acquisto in una manciata di giorni e senza costi aggiuntivi,

Tutte le promozioni dell’Apple Black Friday, per il momento hanno la scadenza prossima del 20 novembre.