Sono tanti gli utenti ad aspettare il lancio del Redmi K40, visto anche il successo raggiunto dal precedente Redmi K30, tra i migliori dispositivi della serie in rapporto alle unità vendute. Ancor prima dell’annuncio ufficiale, cui comunque non dovrebbe mancare troppo, alcuni dettagli relativi al telefono sono già stati evidenziati dal noto leaker Digital Chat Station.

Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il Redmi K40 monterà uno schermo OLED con frequenza di refresh rate a 120Hz, perforato per ospitare la fotocamera frontale. In precedenza del device era stato detto sarebbe stato spinto dal processore Sanpdragon 875, almeno per quanto riguarda la sua versione Pro. Ricordiamo che il SoC di punta di casa Qualcomm dovrebbe essere lanciato nel mese di dicembre, più precisamente all’inizio, e che verrà realizzato con un processo produttivo a 5nm, proprio come nei casi del Kirin 9000 di Huawei e dell’A14 Bionic di Apple. Il Redmi K40, invece, dovrebbe essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 1000+, in grado di supportare la connettività 5G. Il telefono includerà il sensore principale Sony IMX686 da 64MP, e supporterà la ricarica rapida a 33W, che abbiamo già avuto modo di testare sullo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, tra gli altri dispositivi che la prevedono (vi facciamo presente che alcuni rapporti precedenti avevano rivelato anche della possibilità che il device possa equipaggiarsi con il processore Snapdragon 775G, cosa che comunque non sembra essere stata confermata, almeno fino a questo momento).

Il Redmi K40, proprio come fu per il Redmi K30, potrebbe essere messo in vendita alla fine dell’anno, mentre la versione Pro essere posticipata al Q1 2021. Un discorso sicuramente in divenire, che speriamo di poter riprendere al più presto possibile per fornirvi tutto il resto delle specifiche tecniche mancanti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.