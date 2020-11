È nato il figlio di Ballo dei Lunapop, nonché bassista attuale di Cesare Cremonini. Il bimbo si chiama Tommaso e la prima foto lo vede stringere con la manina il dito del suo papà.

“Grazie Tommaso per aver inondato di gioia questo difficile 2020!”, scrive Ballo sui social che appende il fiocco azzurro in casa Balestri.

È nato il figlio di Ballo dei Lunapop e la prima dedica è di suoi padre: “Adesso sei un po’ piccolo, ma a suo tempo ti spiegherò in che anno incredibile sei nato. Benvenuto mister coraggio!”. Tommaso vede la luce in piena pandemia, a questo si riferisce Ballo, al secolo Nicola Balestri.

Musicista molto apprezzato in Italia, Ballo è noto per essere stato parte integrante del gruppo dei Lunapop, il più giovane dei componenti. La band fondata da Cesare Cremonini ha avuto un enorme successo per poi sciogliersi. Ballo ha proseguito la sua avventura musicale al fianco di Cesare Cremonini e ancora adesso è il suo bassista, e amico fedele: è l’unico degli ex Lunapop ad essere rimasto con Cremonini dopo la separazione sofferta.

Oggi per Ballo inizia una nuova fase della vita: è diventato papà per la seconda volta, di Tommaso nell’ospedale di Cavalese, Bologna. Migliaia i like e centinaia i commenti. Tanti sono i messaggi di auguri che in questo momento stanno raggiungendo Ballo e la sua famiglia, che da oggi conta un componente in più.



Tra le parole e i pensieri lasciati a Ballo sui social si scorgono anche quelle di Cesare Cremonini che scrive: “BENVENUTO TOMMASO!! Un bacio a Erica, Camilla e Il mio fantastico bassista Ballo!!! E sono due!”.