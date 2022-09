Esce il duetto di Cremonini e Lucio Dalla in Stella Di Mare, un sogno realizzato per l’artista bolognese che racconta l’idea di questa operazione senza precedenti. Lui e Lucio si erano promessi a lungo di unire le loro voci in una canzone, ma non c’è stato tempo. Purtroppo Lucio Dalla ha lasciato questa vita troppo presto e non ha avuto modo di concretizzare il progetto di cui parlava con Cesare.

Così, a quasi 80 anni dalla nascita di Lucio, Cesare Cremonini realizza il suo sogno, un regalo per il pubblico.

“Io e Lucio ci eravamo a lungo promessi di unire le nostre voci in una canzone e oggi, a quasi ottant’anni dalla sua nascita, il mio sogno si avvera. Per me “Stella di mare” non è soltanto una delle più belle canzoni d’amore di Dalla, ma un brano contenuto in un album, Lucio Dalla del 1979, che è una tra le opere artistiche più affascinanti della storia della musica italiana”– racconta Cesare Cremonini.

Un regalo per tutto il pubblico e anche per chi come me crede che la grande eredità lasciata dai maestri della canzone sia indispensabile per chi ne inventa di nuove in questo tempo. Per avvicinarmi alla vocalità di Lucio mi sono dapprima misurato con la sua voce in un duetto virtuale nato durante il tour negli stadi di quest’estate. Quella esperienza è stata così coinvolgente da farmi pensare immediatamente a un vero e proprio progetto artistico”, le parole di Cesare.

Racconta Daniele Caracchi, cugino di Lucio Dalla e Presidente di Pressing Line:

“Quando Cesare mi ha raccontato che avrebbe desiderato cantare ‘Stella di mare’ nel suo tour negli stadi italiani e che avrebbe voluto farlo con Lucio è stata una sorpresa e un’emozione indescrivibile: avere la possibilità di rivedere e riascoltare la voce di Lucio davanti a migliaia di persone è stato come restituirci l’illusione che Lucio potesse ancora cantare sul palco. Cesare sta tramandando con il suo percorso artistico la grande eredità musicale che Lucio ci ha lasciato”.

I disegni per la copertina sono stati realizzati da Gianluigi Toccafondo, pittore, illustratore e cineasta.A tal proposito, Cremonini dichiara: “Nella cover l’artista e illustratore Gianluigi Toccafondo ha disegnato una donna, forse una sirena, immersa in un mare blu senza confini, mentre si lascia trasportare dalla corrente. “Stella di mare” è come quella donna, un brano che incanta i viaggiatori, supera le barriere del tempo per arrivare fino a noi, continuando a ispirare le nuove generazioni e commuovere”.

Stella Di Mare con Lucio Dalla sarà contenuta nell’album Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola, in uscita venerdì 28 ottobre.

Continua a leggere su optimagazine.com