C’era anche Ultimo al concerto di Cesare Cremonini a Roma. Il cantautorap ha incontrato l’artista bolognese in occasione della data di Cesare Cremonini al Palazzo dello Sport di Roma, nell’ambito della tournée nei palazzetti che lo vede attualmente sul palco in diverse location della penisola.

Ultimo era posizionato nell’area sottopalco e Cesare Cremonini è scelto dal palco per abbracciarlo quando lo ha individuato. Dopo una serie di video amatoriali, condivisi sui social dai fan di Cesare e di Ultimo, i due artisti hanno condiviso la clip del loro abbraccio su Instagram.

Parole bellissime, quelle che Ultimo ha scelto per parlare di Cremonini e del suo spettacolo. Lo definisce un amico e un artista vero che gli ha donato un gran bel concerto. Ma soprattutto Cesare è stato in grado di superare le mode.

“Cesare oltre a essere un amico è un artista vero. Uno di quelli che supera le mode non passando mai di moda. Ho visto un gran concerto e trovato un amico in splendida forma”, le parole di Niccolò sui social. Poi una riflessione sull’importanza delle canzoni, quelle vere in grado di resistere negli anni e di farsi intonare ogni volta come fosse la prima.



“Credo ancora nelle canzoni quelle vere e, quando vedo un cantautore posizionarsi così nella musica, mi fa bene e mi fa credere ancora nel potere delle canzoni. W la musica e W Cesare!”, ha concluso Ultimo su Instagram. A corredo del post il video dell’abbraccio memorabile tra Ultimo e Cesare Cremonini sotto il palco del Palazzo dello Sport di Roma.