E’ una Microsoft letteralmente scatenata quella dell’ultimo periodo. Dopo aver lanciato il suo ultimo aggiornamento per Windows 10 – quello di novembre – e aver invaso i negozi fisici e digitali con le console next-gen Xbox Series X e Xbox Series S, il colosso di Redmond ci riprova infatti con Surface Laptop Go. Presentato in via ufficiale poco più di un mese fa, il dispositivo è dunque disponibile per l’acquisto anche in Italia, come comunicato direttamente dalla compagnia a stelle e strisce.

Il device, come alcuni di voi ricorderanno, offre l’esperienza tipica dei Surface accompagnata da una scocca di dimensioni decisamente contenute. Il Surface Laptop Go vanta uno schermo con display touchscreen PixelSense da 12,4 pollici e va ad includere anche un trackpad di precisione molto ampio, affiancato da una tastiera full size con corsa dei tasti di 1,3mm, studiata da Microsoft per rendere l’esperienza di digitazione assolutamente precisa e funzionale per gli utenti. Spostandoci invece sotto la scocca di questo Surface “in piccolo”, andiamo a trovare un processore Intel I5 quad-core di decima generazione e fino a 16 GB di RAM, mente i GB adibiti alla memoria di archiviazione interna sono pari a 256.

Per quanto riguarda l’autonomia, la “grande M” assicura che la batteria del Surface Laptop Go garantisce una durata di massimo 13 ore prima di dover essere ricaricata. Come ci si potrebbe aspettare, il device permette pure di sfruttare tutte le utilissime funzionalità e potenzialità della tecnologia cloud, con Microsoft 365 e tutte le opzioni di sicurezza per l’archiviazione online. A chiudere le caratteristiche tecniche ufficiali, abbiamo poi una fotocamera HD da 720p, microfoni Studio e speaker Omisonic con Dolby Audio. Il Surface Laptop Go può essere acquistato sul Microsoft Store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati, ad un prezzo di vendita di partenza di 649 euro per le configurazioni consumer e di 919 euro per i clienti business.