Come di consueto, anche per questo mese Microsoft ha deciso di aggiornare con un massiccio update il suo Windows 10, sistema operativo più diffuso al mondo che non ha sempre incontrato i favori del pubblico su PC e su laptop. Dopo l’October 2020 Update, il colosso di Redmond – che ha appena lanciato sul mercato le sue due console next-gen, vale a dire Xbox Series X e Xbox Series S – ha infatti messo a disposizione dell’utenza il tradizionale Patch Tuesday di novembre. Il tutto con l’obiettivo di risolvere le ultime falle di sicurezza scoperte nell’OS.

Prima di andare a scoprire tutte le novità introdotte in Windows 10 con l’ultimo aggiornamento, è importante chiarire quali sono i vari codici della patch cumulativa in base alla versione del sistema operativo installata sul nostro PC:

KB4586830 (Build 14393.4046) per la versione 1607

KB4586782 (Build 15063.2554) per la versione 1703

KB4586785 (build 17134.1845) per la versione 1803

KB4586793 (build 17763.1577) per la versione 1809

KB4586786 (Build 18362.1198 e Build 18363.1198) per le versioni 1903 e 1909

KB4586781 (Build 19041.630 e Build 19042.630) per le versioni 2004 e 20H2

Naturalmente sono tutti pronti per il download tramite l’app Impostazioni nella sezione Windows Update, dove potete verificare l’effettiva disponibilità grazie al pulsante “Verifica aggiornamenti”. Per un peso che si aggira intorno ai 300 MB. Come già dicevamo, la nuova patch di Windows 10 va a risolvere ben 112 vulnerabilità, tra cui quello zero-day scoperto da Google, conosciuto come CVE-2020-17087 e che potenzialmente permette ai malintenzionati di ottenere permessi chiave nel PC degli utenti presi di mira. Non solo, sono stati risolti gli attacchi di esecuzione di codice remoto (RCE) in app come Microsoft Teams, Sharepoint, file di sistema di rete e Excel.

Come si legge sulle pagine del portale Windows Latest, chi utilizza Windows 10 versione 1903 o 1909 è andato a ricevere anche misure di sicurezza aggiuntive per prodotti del pacchetto Office e dispositivi di input come mouse, tastiera o penne. A chiudere, ricordiamo che Microsoft ha rilasciato pure l’aggiornamento di novembre di Intel per Windows 10 versione 1709 e successive – dal nome in codice DCH 27.20.100.8935 – dedicato al risolvere bug relativi allo streaming di video su YouTube, Twitch e altre piattaforme.