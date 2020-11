La next-gen del gamig secondo Sony fa rima con PS5. Se è vero che la rivale Xbox Series X – e la “sorellina” più compatta ed economica Xbox Series S – saranno disponibili in Italia da domani, 10 novembre 2020, la console giapponese si farà strada sugli scaffali il 19 del mese, pronta a sfidare a muso duro la rivale targata Microsoft e a definire la prossima generazione a colpi di bellezze grafiche e di titoli da testare pad alla mano.

Naturale allora che l’eccitazione della community geek sia alle stelle, con le prime spedizioni di PS5 partite in data odierna e i sold-out a svettare impietosi in un po’ tutte le catene di distribuzione dedicate all’elettronica di consumo. Sono molti, tra i gamer, quelli rimasti a bocca asciutta per via di scorte non sufficienti per coprire l’alta domanda, ostacolati pure dal periodo storico attuale caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Niente paura però, perché MediaWorld ha appena annunciato che PS5 tornerà disponibile per l’acquisto sul territorio italiano proprio in occasione del day-one del 19 novembre. A patto che venga comprata online:

Altre console PS5 saranno disponibili SOLO ONLINE il giorno del lancio, il 19 novembre. Non ci saranno quantità disponibili per l’acquisto direttamente in negozio. Continuate a seguirci online per ulteriori aggiornamenti.

Di conseguenza anche MediaWorld è andata a sposare le direttive di Sony per quanto riguarda il day-one di PS5, che per l’appunto si svolgerà esclusivamente online per quanto riguarda i nuovi lotti di console di nuova generazione disponibili. Vanno quindi escluse le piattaforme che sono state già prenotate e che potranno essere comunque ritirate in negozio, salvo ulteriori restrizioni. Vi ricordiamo che PlayStation 5 costa 499,99 euro per l’edizione standard e 399,99 per quella solo digitale, dunque sprovvista di lettore per i dischi. Tra i giochi di lancio, invece, figurano tra gli altri Marvel’s Spider-Man Miles Morales e il promettente remake di Demon’s Souls.