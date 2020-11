Si materializza il nuovo Honor 10X Lite, ufficiale anche per l’Italia da oggi 12 novembre al prezzo di 229,90 euro (in regalo, per questa stessa cifra, riceverete anche il braccialetto intelligente Honor Band 5, all’indomani dell’uscita di Honor Band 6). Il dispositivo, per chi ancora non lo sapesse, integra uno schermo IPS LCD FullView da 6,67 pollici con risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel, ed è spinto dal processore Kirin 710 (GPU Turbo 3.0). Le memorie si compongono di 4GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

Non manca il lettore di impronte digitali laterale, né tanto meno il parco connettività tende a lesinare: 4G LTE, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 b/g/n, USB-C, NFC e jack per le cuffie da 3.5mm e GPS. Honor 10X Lite presenta anche il supporto DualSIM (3 slot) ed una fotocamera posteriore con sensori da 48 (CMOS 1/2″, f/1,8) + 8 (f/2,4) + 2 (di profondità, f/2,4) + 2MP (macro, f/2,4). La fotocamera frontale si compone di un unico sensore da 8MP. La batteria di Honor 10X Lite vanta una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida Honor SuperCharge a 22,5W (46% in 30 minuti). Mancano i servizi Google, come per tutti quanti i dispositivi Huawei e Honor di ultima generazione (non sappiamo se le cose cambieranno in futuro con l’elezione di Joe Biden). Il sistema operativo di riferimento è Android 10 con Magic UI 3.1 e HMS 4.1.

Le dimensioni generali di Honor 10X Lite ammontano a 165,65×76,88×9,26 mm, distribuite in un peso di 206 gr. Le colorazioni in cui viene reso disponibile il telefono sono Icelandic Frost, Midnight Black ed Emerald Green. Potrete comprare il device in esclusiva su HiHonor.com nell’unica configurazione 4/128GB con incluso nel prezzo di 229,90 euro un prodotto a scelta tra Honor Mini Speaker, Honor Band 5 e Honor Sport Bluetooth. In ogni caso, riceverete anche il bonus Honor Gamers Voucher di 70 euro da spendere in titoli videoludici all’occorrenza.