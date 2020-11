Vi farà piacere apprendere che è stata appena presentata Honor Band 6, che, come riportato da ‘Huawei Central‘, include un display AMOLED edge-to-edge da 1.47 pollici con risoluzione di 194 x 368 pixel, cosa che la rende molto più vicina ad uno smartwatch che non ad una smartband. Il braccialetto intelligente integra una cassa in plastica munita di un solo pulsante fisico per l’attivazione dello schermo, il cinturino è realizzato in silicone, con disponibilità in diverse colorazioni. Sul retro non manca il sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca, che è anche in grado di tracciare l’ossigenazione del sangue. Honor Band 6 garantisce il monitoraggio del sonno e di 10 modalità di attività sportive, oltre il calcolo del ciclo mestruale.

Bene anche la connettività vista l’integrazione di Bluetooth 5.0 e NFC (esiste anche un modello senza l’NFC). La batteria conta una capacità di 180mAh (circa 14 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica). Un altro vantaggio è rappresentato dall’impermeabilità fino a 5 ATM. Il dispositivo ha dimensioni pari a 43 x 25.4 x 11.45 mm, distribuite in un peso di 18 gr. Il prezzo è di circa 30 e 36 euro al cambio attuale, rispettivamente per quanto riguarda il modello con e senza NFC. Sarà possibile pre-ordinare la nuova Honor Band 6 a partire da oggi 4 novembre, con spedizioni dal giorno 11 in Cina nelle colorazioni Meteorite Black, Seagull Grey e Coral Powder.

Vedremo se e quando la particolare fitness-band verrà lanciata sul mercato internazionale, soprattutto relativamente alla variante con NFC, presumibilmente in grado di supportare i pagamenti contactless con i vari istituti bancari abilitati (funzionalità che finora nessun braccialetto intelligente ha portato in Europa, e che farebbe acquisire alla nuova Honor Band 6 un primato non indifferente). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.