Sono trascorsi più di due anni dall’arrivo sul mercato di Honor Band 5, eppure questo piccolo e leggero fitness tracker resta sempre interessante. Quest’oggi, venerdì 25 febbraio, è possibile acquistare la fitness band del produttore cinese su Amazon in una super offerta da non farsi scappare: infatti, il device è disponibile al prezzo di soli 33,91 euro (invece di 59,00 euro di listino) e nelle seguenti colorazioni: Nero, Rosa e Blu. Il braccialetto intelligente è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce e, se siete clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Qualora foste interessati al suo acquisto, ma volete essere al corrente sulle principali caratteristiche tecniche, siete nel posto giusto: vediamole insieme.

L’Honor Band 5 è uno smart band unisex, adatta sia sul polso di una donna sia su quello di un uomo. Il braccialetto intelligente è dotato di un display AMOLED curvo 2.5D da 0,95 pollici rettangolare con Colori Touch Screen (con visibilità eccellente anche all’aperto sotto la luce diretta del sole). Il fitness tracker del brand cinese garantisce 10 modalità sport multipli, offrendo una migliore esperienza di allenamento, il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca riducendo i rischi di esercizio, durata, distanza, velocità, corsa. Il wereable presenta anche il supporto per dispositivi GPS collegati ed è perfetto per il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) così da poter valutare come il vostro corpo si sta adattando durante gli allenamenti o ad elevata quota.

La smartband Honor Band 5, oggi in offerta su Amazon al costo di 33,91 euro, è provvisto anche di funzioni utili per le notifiche delle chiamate in arrivo, SMS, e-mail, notifiche SNS, avvisi con vibrazione, promemoria WeChat Smart Alarm Timer, rendendo in tal modo la vostra vita più facile e intelligente. Per queste funzionalità è opportuno scaricare e installare l’ultima app Huawei Health da HUAWEI AppGallery, tramite iOS App Store, Google Play Store e così via dicendo.

