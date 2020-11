La produzione di Doctor Who 13 è ufficialmente iniziata. Come annunciato in precedenza, Jodie Whittaker tornerà a vestire i panni del Tredicesimo Dottore per una nuova avventura – forse l’ultima per l’attrice? – scritta dallo showrunner Chris Chibnall. Ci saranno, tuttavia dei drastici tagli a causa della situazione pandemica in corso. A cominciare dal cast.

Mandip Gill è stata riconfermata nel ruolo della companion Yasmin Khan, mentre Bradley Walsh e Tosin Cole lasceranno la serie nel corso dello speciale natalizio. Inoltre, Doctor Who 13 avrà meno episodi rispetto le precedenti. Anziché 11, ce ne saranno “solo” 8. Una scelta difficile dovuta alle restrizioni Covid-19 per la messa in sicurezza del set.

“Nel più strano degli anni, il team di produzione di Doctor Who ha lavorato duramente per far miracoli e iniziare le riprese dello show”, ha spiegato Chibnall a Metro UK. “Data la complessità nel realizzare Doctor Who, e con i rigidi protocolli dovuti al Covid, ci vorrà del tempo per girare ogni episodio. Ciò significa che termineremo la stagione con l’ottavo episodio invece che con i consueti undici“.

Chibnall, però, assicura i fan che lo stile della serie resterà intatto. “L’ambizione, l’umorismo, il divertimento e quel pizzico di paura che avete imparato a conoscere in Doctor Who continuerà ad essere presente. Mi rivolgo a coloro che ci guardano da tutto il mondo, questo è un periodo molto difficile, ma il Dottore non si tira mai indietro.”

La dodicesima stagione aveva diviso e non poco i fan. Il finale infatti ha stravolto completamente la mitologia di Doctor Who, svelando che il Signore del Tempo, in realtà, non è nato come tale, ma è il risultato di un impianto genetico. La rivelazione non è piaciuta al pubblico affezionato, soprattutto a chi segue lo show da molto tempo e ha apprezzato la serie classica degli anni Sessanta. Ma potrebbe anche essere un punto di partenza per raccontare una nuova storia. Inoltre, la presenza di un solo companion potrebbe permettere alla narrazione di concentrarsi meglio sui suoi personaggi. Infatti, Doctor Who è ben lontano dalla chiusura.

Non è ancora chiaro quando gli otto episodi della tredicesima stagione andranno in onda, e se tra questi è incluso anche il classico episodio natalizio. In Italia, la dodicesima stagione di Doctor Who è stata trasmessa su Rai4.