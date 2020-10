Dopo aver fronteggiato una serie di nuovi bug e aver messo a disposizione degli utenti il Patch Thuesday di ottobre 2020 per Windows 10, ora Microsoft ha finalmente rilasciato il tanto atteso October 2020 Update per il suo celebre sistema operativo – noto anche come versione 20H2. Dalla serata di ieri, 20 ottobre, è dunque disponibile per il download il nuovo aggiornamento, che può essere effettuato subito o rinviato per un secondo momento da tutti coloro che hanno già scaricato la patch di settembre o quella di martedì scorso.

Naturalmente il più recente update di Windows 10 porta con sé tutta una serie di novità golose e utili nell’ecosistema ideato dal colosso di Redmond. Prima di tutto, per andare a controllare se il nostro dispositivo sia compatibile, la “grande M” ha dichiarato che basterà controllare se è presente o meno l’opzione per scaricare e installare l’October 2020 Update nella sezione “Aggiornamenti opzionali”. Solo allora, sarà possibile esplorare gli elementi introdotti dagli sviluppatori, che ora andremo a snocciolare insieme.

Con l’update mensile, come si legge sulle pagine del portale WindowsLatest, in Windows 10 è possibile notare un miglioramento del menu Start, con Microsoft ad aver introdotto una versione inedita di Fluent Design chiamata “theme-aware”, che si pone l’obiettivo di rimuovere i colori accentuati dalle caselle della applicazioni per rispettare le preferenze del tema dell’utente – dunque chiaro o scuro. In seconda analisi, se si utilizza Microsoft Edge – basato su Chromium di Google – si potrà utilizzare il selettore di app Alt-Tab per accedere anche alle schede aperte del browser – è comunque possibile tornare al layout predefinito dalla scheda multitasking nelle Impostazioni.

Le novità dell’October 2020 Update di Windows 10 prevedono anche il ritiro dell’applet di sistema del Pannello di Controllo: sarà possibile visualizzare tutte le informazioni di sistema in Impostazioni > Sistema > Informazioni. A chiudere, ora vi è la possibillità di passare a refresh rate più elevati e abilitare i 144 Hz direttamente nel pannello delle impostazioni di Windows 10 (Impostazioni > Sistema > Schermo, Impostazioni di visualizzazione avanzate). Come già avvenuto in passato, Microsoft supporterà l’aggiornamento di ottobre per 18 mesi.