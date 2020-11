Netflix ha interrotto la produzione di The Witcher 2, a causa di un piccolo focolaio riscontrato sul set: le riprese della serie fantasy si sono fermate dopo che sono stati accertati quattro casi di infezione da Covid-19.

Variety ha confermato che sabato quattro membri della troupe di The Witcher 2 sono risultati positivi al tampone per la rilevazione del Coronavirus e sono stati sottoposti ad isolamento. Di conseguenza, è stato immediatamente deciso lo stop delle riprese per iniziare il tracciamento necessario a fermare la diffusione del contagio.

Sempre Variety fa sapere che coloro che sono risultati positivi al Covid-19 non sono tra i membri del cast principale del fantasy drama polacco, ma nel rispetto del protocollo sanitario Netflix eseguirà una serie di tamponi a tappeto su tutti coloro che sono impiegati nella produzione di The Witcher 2, per tracciare eventuali altri contagi.

Le riprese di The Witcher 2 erano in corso agli Arborfield Studios, a ovest di Londra: il set era stato riaperto a metà agosto, in conformità con i protocolli anti-Covid per le produzioni audiovisive nel Regno Unito, dopo una lunga pausa imposta dal lockdown. A marzo scorso era risultato positivo l’attore Kristofer Hivju, che interpreta Nivellen nella serie.

Dopo la lunga pausa terminata in estate, al risalire della curva del contagio quest’autunno, la produzione della serie Netflix si è ritrovata di nuovo a fare i conti con l’epidemia sul set. Non è chiaro quanto tempo servirà per eseguire le operazioni di tracciamento, ma la produzione di The Witcher 2 riprenderà solo una volta che sarà sicuro per tutti tornare sul set.

La nuova stagione del fantasy basato sull’omonima serie di libri di Andrzej Sapkowski è attesa nell’arco del 2021, ma la produzione ormai naviga a vista e non ha ancora un programma certo per l’uscita dei nuovi episodi di The Witcher 2 su Netflix.