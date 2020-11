Sons of Anarchy è per molti è una di quelle serie da 10 e lode come Breaking Bad, Better Call Saul, Lost, capolavori imperdibili per ogni appassionato di serie tv che si rispetti. E in un’epoca dominata dall’effetto nostalgia, l’idea di un revival ha stuzzicato molti.

Attenzione spoiler!

Ma se c’è un titolo su cui l’ipotesi di un ritorno in tv è davvero infondata è proprio Sons of Anarchy. Lo ha ribadito il suo protagonista, Charlie Hunnam, che a questa serie deve probabilmente tutto. Lo spettacolo è finito sei anni fa e il personaggio di Jax Teller “è morto, non potrebbe essere mai riportato indietro… Quando è morto, è morto” ha commentato perentorio a People.

Ma la sua non è affatto una posizione snobistica: Charlie Hunnam non sta cercando di far dimenticare che viene dalla tv, anzi, sottolinea di dover ringraziare l’esperienza di Sons of Anarchy perché gli ha insegnato tutto e gli ha consegnato le chiavi di accesso al mondo della recitazione. Quello di Taller è stato un personaggio che “ha vissuto dentro di me per anni, in un modo molto reale – ha assicurato l’attore – in modi che non avrei mai potuto nemmeno immaginare“. Rivolgendo lo sguardo al passato, Hunnam si dice grato di quella “esperienza profonda” che lo ha reso un vero attore.

Beh, francamente, mi ha dato una carriera. E mi ha dato la capacità di credere che sarei stato in grado di far funzionare una carriera per tutta la vita. Penso di essere entrato in Sons of Anarchy come attore piuttosto incompleto in termini di abilità. Non ero una di queste persone nate con un talento innato e enorme. Ho dovuto coltivare davvero un certo numero di abilità.

I sette anni trascorsi sul set di Sons of Anarchy per raccontare la storia di un affiatato club motociclistico in una città immaginaria della California sono stati una palestra enorme per Hunnam: “Li percepisco come se fossero i miei giorni al college” ha dichiarato l’attore, che ha spiegato di essere arrivato sul set “sapendo molto poco sul come funzionasse la recitazione” e di esserne “uscito sapendone un po’ di più“.

Nonostante la gratitudine per quel trampolino di lancio che è stato Sons of Anarchy, però, Hunnam non vede nel suo futuro un ritorno in sella. A sei anni dalla conclusione della serie, ora disponibile su Netflix, è sicuro che non rifarebbe “mai e poi mai quel taglio di capelli, non mi rimetterei mai gli anelli. Nemmeno per Halloween“.