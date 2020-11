Sono stati presentati i contenuti di Dalla 40th Anniversary, l’esclusivo cofanetto in edizione limitata in uscita venerdì 13 novembre. Da oggi è disponibile il video di Futura di Lucio Dalla, che accompagna il progetto.

Dalla 40th Anniversary è il titolo del cofanetto, versione rimasterizzata, del capolavoro di uno dei più grandi artisti italiani, disponibile in due versioni che differiscono per i contenuti. A 40 annii dall’uscita, Sony Music (Legacy Recordings) celebra Lucio Dalla ripubblicando l’album Dalla, in un’edizione limitata rimasterizzata con contenuti aggiuntivi da collezione.

Dalla 40th Anniversary è infatti accompagnato da un ricco libretto con interviste, redatto da John Vignola e con le fotografie esclusive della fotografa Camilla Ferrari, scattate nella città di Bologna e ispirate al disco.

Il video di Futura di Lucio Dalla

Il progetto è accompagnato anche dall’uscita di un video inedito: si tratta del video di Futura di Lucio Dalla, diretto da Giacomo Triglia. Il regista racconta così l’idea della clip che esce nel 31° anniversario della caduta del Muro di Berlino per rendere omaggio al brano che si ispirava alla storia di un amore diviso proprio da quel muro.

“Lucio Dalla in un’intervista dichiarò che Futura nacque come una sceneggiatura, poi divenuta canzone, la storia di due amanti, uno di Berlino Est, l’altro di Berlino Ovest, divisi dal muro, che progettano di fare una figlia che si chiamerà Futura. La mia intenzione iniziale era appunto raccontare questa storia, girando a Berlino, poi purtroppo sappiamo tutti come è andata per via del Covid. Quando con Sony abbiamo deciso di riprendere in mano il progetto, è come se quei due personaggi nella mia testa fossero cresciuti durante il lockdown, ho immaginato una Futura già grande trasferitasi in Italia in un piccolo paesino di provincia, dove conosce un ragazzo e fanno a loro volta una figlia. La mia storia è narrata dal punto di vista del marito di Futura, ormai vecchio, che decide di tornare nel piccolo paesino dove loro hanno vissuto per rivivere i momenti passati insieme alla moglie ormai scomparsa da tempo, e rivive questi momenti attraverso delle fotografie che gli permettono di viaggiare all’interno della propria memoria, dove un lui un po’ più giovane, ripercorre viaggiando a ritroso nel tempo, tutte le fasi della loro vita, dall’incontro con Futura, la nascita della loro figlia, e la prematura scomparsa della moglie“.

I contenuti di Lucio Dalla 40th Anniversary

Il cofanetto sarà disponibile in due formati:

LP 180gr (2000 copie numerate a mano) che include la stampa di una delle 10 diverse fotografie di Camilla Ferrari su carta speciale fotografica 30×30 numerata a mano. Per ogni fotografia esisteranno solo 200 esemplari. LP rimasterizzato 192kHz/24bit e un libretto di 12 pagine.

CD che include il CD rimasterizzato e un libretto di 24 pagine.

Testo di Futura di Lucio Dalla

Chissà chissà domani

Su che cosa metteremo le mani

Se si potrà contare ancora le onde del mare

E alzare la testa

Non esser così seria, rimaniI russi, i russi, gli americani

No lacrime non fermarti fino a domani

Sarà stato forse un tuono

Non mi meraviglio

È una notte di fuoco

Dove sono le tue mani

Nascerà e non avrà paura nostro figlio

E chissà come sarà lui domani

Su quali strade camminerà

Cosa avrà nelle sue mani, le sue mani

Si muoverà e potrà volare

Nuoterà su una stella

Come sei bella

E se è una femmina si chiamerà Futura

Il suo nome detto questa notte

Mette già paura

Sarà diversa bella come una stella

Sarai tu in miniatura

Ma non fermarti voglio ancora baciarti

Chiudi i tuoi occhi non voltarti indietro

Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro

E sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio

Di più, muoviti più fretta di più, benedetta

Più su, nel silenzio tra le nuvole, più su

Che si arriva alla luna, sì la luna

Ma non è bella come te questa luna

È una sottana americana

Allora su mettendoci di fianco, più su

Guida tu che sono stanco, più su

In mezzo ai razzi e a un batticuore, più su

Son sicuro che c’è il sole

Ma che sole è un cappello di ghiaccio

Questo sole è una catena di ferro

Senza amore

Amore

Amore

AmoreLento lento adesso batte più lento

Ciao, come stai

Il tuo cuore lo sento

I tuoi occhi così belli non li ho visti mai

Ma adesso non voltarti

Voglio ancora guardarti

Non girare la testa

Dove sono le tue mani

Aspettiamo che ritorni la luce

Di sentire una voce

Aspettiamo senza avere paura, domani