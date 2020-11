Sta circolando da alcune ore una foto assolutamente decontestualizzata, con cui i sostenitori di Trump di mezzo mondo ci parlano di Biden pedofilo. Il nuovo presidente degli Stati Uniti, dopo gli insulti dei giorni scorsi con il suo antagonista, come abbiamo osservato con un articolo specifico, finisce nuovamente al centro delle polemiche social. La vicenda, più in particolare, gravita attorno ad uno scatto in cui l’uomo accarezza il viso di un bambino, senza però indicare le circostanze in cui sono avvenute i fatti.

Montato ad arte il caso di Biden pedofilo: i fatti riguardano il funerale del figlio

Altro che Biden pedofilo. Non tutti sanno che circa cinque anni fa il nuovo presidente degli Stati Uniti ha perso uno dei suoi figli a causa di un tumore. Quest’ultimo aveva a sua volta dei bambini e la foto che ho utilizzato oggi si riferisce proprio al funerale. L’immagine di Biden e della carezza ad un minore ritrae proprio l’ex vicepresidente di Obama mentre provava a dare conforto al nipotino. Una versione, questa, che oltre ad essere confermata da altre diapositive di quel giorno, è stata resa nota al grande pubblico anche da Reuters.

Dunque, del tutto fuori contesto alcune foto che stanno circolando soprattutto su Facebook, senza contare quanto riportato da Bufale, che oltre a smentire le accuse su Biden pedofilo ci dice che in questo periodo stiano girando altre foto ambigue. Alcune, addirittura, non ritraggono nemmeno il nuovo Presidente degli Stati Uniti, ma solo altri personaggi politici che lo ricordano per il loro aspetto. Una campagna deprecabile, nonostante la sfida elettorale sia ormai stata archiviata.

Ad oggi, va ricordato, non ci sono inchieste ed indagini su Biden pedofilo. Riportare in rete una foto decontestualizzata, dandole un significato che non ha, vuol dire solo screditare in modo gratuito un personaggio verso il quale, evidentemente, non si nutre grande stima. E non va fatto.