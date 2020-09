Poche ore fa si è consumato il primo scontro per le presidenziali USA nel discorso Trump vs Biden, andato in scena dalla Case Western Reserve University di Cleveland, nell’Ohio. Sono volati letteralmente insulti tra i due contendenti alla Casa Bianca che non hanno elemosinato parole forti a più riprese, lasciando inascoltati anche gli inviti del moderatore Chris Wallace a mantenere la calma.

Il video proposto in questo articolo e pubblicato sul canale YouTube di Euronews presenta una sintesi di quanto detto tra i due candidati ed esponenti del partito Repubblicano e Democratico. Le principali battute, o meglio frecciatine, sono state tradotte in italiano ed esprimono bene il clima di forte contrasto tra i due aspiranti presidenti USA.

Il presidente in carica Donald Trump in particolare ha voluto essere particolarmente incisivo negli insulti nei confronti del rivale. Chi siede ora alla Casa Bianca non si è fatto scrupolo di accusare la controparte di essere decisamente poco intelligente, rivangandone il curriculum scolastico con voti non eccelsi nel percorso di studi in giovane età. Dall’altra parte, al contrario, l’affondo di Biden (e c’era da aspettarselo) ha riguardato l’incapacità di Trump di gestire l’emergenza Covid-19, ponendo l’accendo sui 40.000 contagi giornalieri e sul numero di morti elevatissimo registrato in USA.

Come ben evidenziato nel video del discorso Trump vs Biden, l’incessante ritmo delle accuse ha prodotto un confronto dove è stato lasciato poco spazio allo scontro politico inteso come quello tra programmi di governo ben strutturati. Considerato che è appena andato in scena solo il primo tra i duelli dei due rivali, c’è da aspettarsi che i prossimi dibattiti potranno essere ancora più accesi ma poco significativi per qualità dei contenuti trasmessi. La strada per le presidenziali USA previste per il prossimo 3 novembre è ancora molto lunga e di certo sarà costellata di colpi di scena.