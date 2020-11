Young Wallander 2 ci sarà. Netflix ha rinnovato il crime che si è fatto notare su Netflix in questa seconda parte del 2020, confermandolo per una seconda stagione.

Moderna rivisitazione del romanzo poliziesco dedicato al personaggio di Kurt Wallander, Young Wallander 2 continuerà a raccontare le storie del giovane allievo dell’accademia di polizia fresco di diploma alle prese con i crimini sempre più violenti nella Svezia contemporanea. Nella prima stagione, dopo essere stato incapace di salvare un adolescente da crimine brutale, Wallander ha dovuto imparare a fare i conti col suo senso di colpa per risolvere il caso, contando sull’aiuto del sovrintendente Hemberg (Richard Dillane). Nei sei episodi di cui si compone, la serie racconta l’esperienza sul campo del giovane detective Wallander alle prese con il suo primo incarico da ufficiale di polizia subito dopo l’accademia: poco più che ventenne, il suo primo caso si rivelerà una dura esperienza di formazione, anche sotto il profilo personale.

L’attore svedese Adam Pålsson (già in The Bridge) interpreta l’omonimo detective e tornerà a farlo anche per Young Wallander 2. Secondo quanto appreso da Deadline, alla sceneggiatura di Young Wallander 2 contribuiranno Chris Lunt e Michael A. Walker, autori del thriller finanziario di Sky Diavoli, la serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi che è attualmente in onda negli Stati Uniti – dopo un passaggio in anteprima in Italia – sull’emittente The CW.

Basata sui romanzi di Henning Mankell, la serie ha debuttato a settembre su Netflix ottenendo un’accoglienza entusiastica, soprattutto da parte degli appassionati del genere crime nordico. Young Wallander 2 è attualmente in fase di sviluppo ma è attesa già entro il 2021 su Netflix.