L’autunno è probabilmente il periodo migliore per acquistare un oggetto hi-tech. Da MediaWorld al colosso dell’eCommerce Amazon, sono tantissimi i retailer che in questi mesi seducono animi e portafogli dei consumatori con offerte golose su diverse categorie di prodotti. Con sconti che non mancheranno neppure nelle settimane a venire, considerando l’avvicinarsi dell’attesissimo Black Friday.

Proprio in vista dell’imminente Venerdì Nero, MediaWorld ha deciso di avviare una nuova iniziativa attiva dalla giornata di oggi, 6 novembre 2020, e valida per tutto il weekend – dunque in scadenza giorno 8 del mese in corso. La nuova promozione della catena focalizzata sull’elettronica di consumo è stata battezzata Weekend da Record: potete consultare tutti i prodotti in saldo collegandovi direttamente a questo indirizzo – che rimanda al volantino MediaWorld per il fine settimana -, mentre poco più sotto ho individuato per voi quelle che mi sembrano le offerte più interessanti, spaziando tra TV, smartphone e smartwatch.

Prima di tutto, fronte telefonia è da segnalare l’iPhone 11 Pro da 64 gigabyte, che viene venduto al prezzo di 899 euro, contro i precedenti 1079 euro di listino. Al device Apple, si accompagna lo Xiaomi Redmi Note 9S da 64 gigabyte, brandizzato Vodafone, prezzato a soli 189 euro sul sito. MediaWorld, poi, va a scontare pure il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, che troviamo in saldo al prezzo di 1239 euro. A chiudere questa categoria, abbiamo lo Xiaomi Mi Note 10 Lite da 128gb, che passa a 275 euro rispetto ai precedenti 399,99 euro imposti dal produttore sudcoreano. Non mancano sconti sul piano smartwatch, con il Samsung Galaxy Watch Active2 da 44mm venduto a 229,99 euro dai 389 euro di listino. Huawei Watch GT 2 Pro invece passa a 248,99 euro.

Passando alle TV, grazie al Weekend da Record di MediaWorld abbiamo il Samsung QLED QE75Q80TATXZT da 75 pollici a 2499 euro, mentre il Panasonic TX-55HZ980E è messo in vendita a 1199 euro. In promozione anche il Sony KD49XH9505 da 49 pollici, disponibile a 799 euro, decisamente scontati rispetto ai 1249 euro di partenza. La sounder Bose 500 viene invece proposta a 449 euro, mentre le cuffie Bose Quiet Comfort 35 II vengono scontate al prezzo di 229,99 euro.