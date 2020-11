In offerte del giorno oggi 6 novembre su Amazon potrete trovare iPhone 11 Pro e Fitbit Versa 2, rispettivamente l’ex melafonino di punta di casa Apple e lo smartwatch che ha confermato l’azienda di San Francisco ai livelli in cui è adesso. Partiamo con la proposta che riguarda iPhone 11 Pro, venduto e spedito da Amazon al prezzo di 899 euro (consegna gratuita più veloce prevista per lunedì 9 novembre, cosa facilmente deducibile visto che siamo già a venerdì inoltrato). Il taglio di memoria del modello in questione è di 64GB, nelle varie colorazioni disponibili: argento, grigio siderale, oro e verde notte. Ricordiamo che il dispositovo è resistente ad acqua e polvere, include un sistema di fotocamera tripla (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo), il FaceID per un’autenticazione sicura, il processore A13 Bionic ed un alimentarore da 18W incluso nella confezione.

Offerta Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Argento Display super retina xdr da 5,8" (oled)

Resistente alla polvere e all'acqua (4 metri fino a 30 minuti, ip68)

Se avete intenzione di acquistare iPhone 11 Pro la cosa più giusta da fare sarebbe abbinargli, se desiderate anche uno smartwatch, lo splendido Apple Watch di Cupertino. In caso in cui possediate già uno smartphone Android, sarete liberissimi di prendere in considerazione l’altra offerta Amazon di cui vi abbiamo già parlato in apertura, che riguarda direttamente l’accattivante Fitbit Versa 2, vostro a 149,90 euro con spedizione gratuita e disponibilità immediata, nelle nuance cromatiche bordeaux, grigio sabbia/nebbia, nero/carbone e rosa cipria/rosa rame. L’orologio vi sarà fatto recapitare a casa in consegna veloce lunedì 9 novembre (parliamo sempre di un prodotto venduto e spedito da Amazon). L’indossabile, per chi non lo sapesse, è in grado di monitorare diverse attività sportive, la qualità del sonno, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, permette di effettuare pagamenti contactless tramite Fitbit Pay e Amazon Alexa integrata.

Offerta Fitbit Versa 2 - Smartwatch per benessere e forma fisica con controllo... Amazon Alexa Integrata - Tieni d'occhio il meteo, imposta timer e...

Modalità schermo sempre acceso - Controlla l'orario e tieni sotto...

Se progettavate di comprare iPhone 11 Pro o Fitbit Versa 2, oggi 6 novembre è il giorno in cui affondare il colpo, approfittando delle offerte Amazon sopra citate senza pensarci sù due volte.