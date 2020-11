Per rispondere alla guerra esistono anche ordigni silenziosi e portatori di pace: Protect The Land e Genocidal Humanoidz dei System Of A Down sono fra questi. Sì, ripetiamo insieme: esistono due inediti della band di Serj Tankian, proprio quella che non riusciva a ritrovare un filrouge all’interno dello studio, spostando l’attività solamente sul palco per abbracciare un pubblico sempre più affezionato.

Recentemente abbiamo sentito parlare di loro quando sono emerse le divergenze politiche tra il frontman Serj Tankian e il batterista John Dolmayan in termini di posizioni sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tankian si è sempre detto oppositore mentre Dolmayan non ha mai nascosto il suo endorsement. Una divergenze che Tankian ha sempre giudicato frustrante, ma i due partners in crime ritrovano la stessa linea quando si tratta dell’Armenia, loro terra culturale.

Proprio per l’Armenia, infatti, la band è tornata in studio e ha ritrovato l’affinità perduta. Protect The Land e Genocidal Humanoidz dei System Of A Down nascono per due passioni: la musica e l’Armenia. Recentemente è esploso il conflitto tra Artsakh e Azerbaijan, quest’ultimo sostenuto dalla Turchia per la quale i SOAD chiedono sanzioni da ogni parte politica del mondo per salvare e sostenere l’Armenia.

I due brani nascono anche per raccogliere donazioni a favore del fondo Aid For Artsakh Campaign attraverso il canale YouTube della band di Toxicity, ma si possono fare delle offerte anche per Armenia Fund attraverso il canale Bandcamp dei System Of A Down. Protect The Land è accompagnata anche da un video ufficiale che raccoglie i filmati delle insurrezioni nell’Artsakh alternate da immagini dei 4 elementi della band.

Non è dato sapere se Protect The Land e Genocidal Humanoidz dei System Of A Down siano un primo passo per un nuovo album, ma l’intensità dei testi – scritti dal chitarrista Daron Malakian – restituisce ciò che dopo 15 anni è stato lasciato in sospeso.

Protect The Land – Testo

The big gun tells you what your life is worth

What do we deserve before we end the earth

If they will try to push you far away

Would you stay

And take a stand

Would you stay with gun in hand

They protect the land

They protect the land Those who protect the land

Those who protect the land

Those who protect The enemy of man is his own decay

If they’re evil now then evil they will stay

They will try to push you far away

Would you stay and take a stand

Would you stay with gun in hand

They protect the land

They protect the land

They protect the land Our history and victory and legacy we send

From scavengers and invaders those who protect the land

Those who protect the land

Those who protect

Those who protect the land

Those who protect Some were forced to foreign lands

Some would lay dead on the sand

Would you stay and take command

Would you stay with gun in hand (with gun in hand)

They protect the land

They protect the land

They protect the land Our history and victory and legacy we send

from scavengers and invaders those who protect the land

Our history and victory and legacy we send

from scavengers and invaders those who protect

Those who protect the land

Those who protect the land

Those who protect

Those who protect the land

Those who protect

Traduzione

Chi comanda ti dice quanto vale la tua vita

Cosa ci meritiamo prima di porre fine alla Terra?

Se cercheranno di spingerti lontano

Rimarresti e prenderesti una posizione?

Staresti con la pistola in mano? Proteggono la terra

Proteggono la terra Quelli che proteggono la terra

Quelli che proteggono la terra

Quelli che proteggono Il nemico dell’uomo è la sua stessa decadenza

Se ora sono malvagi, allora rimarranno malvagi

Se cercheranno di spingerti lontano

Rimarresti e prenderesti una posizione?

Staresti con la pistola in mano? Proteggono la terra

Proteggono la terra

Proteggono la terra La nostra storia, la vittoria e l’eredità che lasciamo

Da spazzini e invasori, quelli che proteggono la terra

Quelli che proteggono la terra

Quelli che proteggono

Quelli che proteggono la terra

Quelli che proteggono Alcuni sono stati costretti in terre straniere

Alcuni giacevano morti sulla sabbia

Resterai e prenderesti il ​​comando?

Staresti con la pistola in mano? (Con la pistola in mano) Proteggono la terra

Proteggono la terra

Proteggono la terra La nostra storia, la vittoria e l’eredità che lasciamo

Da spazzini e invasori, quelli che proteggono la terra

La nostra storia, la vittoria e l’eredità che lasciamo

Da spazzini e invasori, quelli che proteggono Quelli che proteggono la terra

Quelli che proteggono la terra

Quelli che proteggono

Quelli che proteggono la terra

Coloro che proteggono

Genocidal Humanoidz – Testo

Can

You

See

Us

Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil We never Terrorists were fighting and were never gonna stop

The prostitutes guns who prosecute have failed us from the start You

Me

us

them Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil We never Terrorists were fighting and were never gonna stop

The prostitutes guns who prosecute have failed us from the start Can you see us

Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil Persecution ends now Guess who’s coming over to dinner

The genocidal humanoids

Teaching warfare to their children, the bastards that will be destroyed Guess who’s coming over to dinner

Genocidal humanoids Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil We never Terrorists were fighting and were never gonna stop

The prostitutes who prosecute have failed us from the start Can you see us Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil Persecution ends Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil

