Il concerto dei System Of A Down a Milano previsto per gli I-Days è stato annullato. La band di Serj Tankian era attesa per il 10 giugno 2021 al Milano Innovation District dopo lo slittamento dal 12 giugno 2020 per via delle restrizione dovute alla pandemia del Covid19.

I System Of A Down avrebbero diviso il palco con i Korn di Jonathan Davis ma nelle ultime ore lo staff del Festival I-Days ha annunciato la cancellazione del concerto. Nessuna riprogrammazione, quindi, per il concerto dei System Of A Down a Milano.

Una sorte diversa è toccata agli Aerosmith, che torneranno nella città meneghina nel 2022 grazie alla riprogrammazione dei concerti. Nelle ultime settimane è in atto un costante aggiornamento sui tour degli artisti, anche internazionali, alla luce dell’andamento della situazione pandemica nel mondo. Soltanto ieri, ad esempio, a Barcellona è andato in scena il primo concerto covid-free con la presenza del pubblico.

Come ottenere il rimborso

Le istanze di rimborso per il biglietto/voucher ottenuto per il concerto dei System Of A Down a Milano devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2021 presso il rivenditore ufficiale.

La cifra rimborsata comprenderà il costo del biglietto acquistato e i diritti di prevendita. Per i biglietti acquistati in corrispondenza non è previsto il rimborso delle spese si spedizione.

Le domande di rimborso possono essere presentate presso i rivenditori autorizzati dai circuiti TicketOne, Ticketmaster e Viva Ticket. Le procedure sono riportate presso i siti ufficiali.

Il concerto dei System Of A Down a Milano, dunque, subisce gli effetti della pandemia che per ovvie ragioni ha costretto il mondo dello spettacolo a ridimensionarsi e progettare nuove strategie per gli eventi: quella più ricorrente, purtroppo, è quella della riprogrammazione che nel peggiore dei casi si conclude con una cancellazione definitiva come è accaduto di recente a Patti Smith.