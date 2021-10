Serj Tankian positivo al Covid-19. L’annuncio è arrivato dai profili social dei System Of A Down che in un post hanno comunicato la posticipazione di due show a Los Angeles programmati per i primi mesi del 2022.

La band ha reso pubblica una nota per avvertire i fan:

“È con grande rammarico che dobbiamo posticipare i nostri show a Los Angeles al 4 e 5 febbraio 2022. Nonostante le molteplici misure precauzionali, Serj è purtroppo risultato positivo al COVID. Siamo spiacenti di deludere i nostri fantastici fan con questa notizia dell’ultimo minuto, poiché non vedevamo l’ora di suonare finalmente per voi. Tuttavia, la salute della nostra band, della troupe, del personale del locale e di tutti i nostri fan è la nostra massima priorità”.

Lo stesso Serj Tankian ha pubblicato un post per giustificare la posticipazione e spiegare le circostanze del contagio:

“Dopo 3 show davvero divertenti, sono tornato a Los Angeles con sintomi simil-influenzali. Sono scioccato dal fatto che si tratti di Covid perché non solo sono vaccinato ma sono stato anche incredibilmente attento. Mi dispiace tanto dover rimandare queste date ancora una volta, soprattutto per coloro che hanno fatto sacrifici per essere qui da fuori città. Andare in tour non è qualcosa che intendo continuare a fare in futuro, quindi questi pochi show hanno significato un mondo per me. Grazie per il vostro amore e comprensione. Pace”.

Nei mesi scorsi anche Corey Taylor degli Slipknot e degli Stone Sour ha comunicato di essere risultato positivo al Covid-19, e ha raccomandato i fan di ricorrere al vaccino per scongiurare i sintomi più debilitanti della malattia provocata dal virus SARS-CoV-2, che da più di un anno sta tenendo sotto scacco il mondo intero gravando anche sul mondo degli spettacoli. Dall’esplosione della pandemia, infatti, una delle tante conseguenze è stata l’interruzione dei concerti che nel 2021 sono potuti ripartire grazie alla campagna di vaccinazione.

Contagiarsi nonostante il vaccino è possibile, dal momento che l’immunizzazione offre una maggiore copertura contro il virus ma non evita il contagio al 100%. Tuttavia il vaccino anti Covid ha ridotto l’ospedalizzazione e ha fatto scendere la curva dei decessi e delle manifestazioni dei sintomi più gravi della malattia. Serj Tankian, positivo al Covid, fa parte di uno dei tanti casi in cui il virus riesce a contagiare il paziente nonostante le precauzioni, ma proprio grazie alla vaccinazione si può scongiurare l’aggravarsi della malattia. Il frontman della band di Toxicity, infatti, ha parlato di “sintomi simil-influenzali”.

I System Of A Down continuano la loro attività live, ma in più occasioni hanno ribadito l’impossibilità di ritrovare la pace necessaria per registrare nuovi inediti. L’unica eccezione si è verificata con la pubblicazione dei singoli Protect The Land e Genocidal Humanoidz, due brani dedicati all’Armenia con una raccolta fondi destinati alla fondazione Aid For Artsakh. La band, inoltre, era attesa a Milano per il 10 giugno 2021, ma il concerto è stato annullato.