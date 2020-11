Anche Mick Jagger in Italia, a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo DPCM che chiude ancora una parte del Paese ancora piegato dall’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi, era stato Adam Clayton degli U2 a godere delle bellezze delle Langhe con una cena a La Piola.

Il leader dei Rolling Stone era già stato in Italia nel 2020, con un lungo soggiorno in Toscana e una visita al Duomo di Siena che aveva condotto nel più stretto riserbo. Come riporta Rockol, sembra che l’artista si sia voluto spostare più a Sud per un tour della Sicilia e un pranzo nei dintorni di Siracusa. Jagger ha condotto il suo pranzo nella serenità più totale anche se circondato dalle guardie del corpo.

Il titolare del locale ha colto l’occasione per farsi autografare il menu, dal quale Mick Jagger ha scelto tagliolini con funghi porcini e gambero rosso, con filetti di palamita con cipolline in agrodolce a seguire. Per il ristoratore, l’occasione di avere il suo menu autografato è stata unica e non se l’è lasciata sfuggire.

Mick Jagger ha gustato le specialità siciliane in compagnia della moglie Melanie Hamrick e del figlio che ha avuto dalla giovane compagna nel 2016. L’attuale moglie, di professione ballerina, è di 44 anni più giovane. Stando alle indiscrezioni, Jagger si troverebbe in Sicilia già da qualche tempo come ospite della tenuta di un caro amico nelle campagne di Noto.

Nei mesi scorsi, Mick Jagger aveva trascorso un lungo soggiorno in Toscana, per festeggiare il suo compleanno ma anche per concepire nuova musica. L’artista aveva affittato due ville, una per sé e una per una per il suo Staff. Le indiscrezioni si erano rincorse per settimane, per poi essere confermate.

Per il momento, tutti i concerti sono rimandati al 2021 con gli artisti che sono fermi a causa dell’emergenza Covid-19. Ancora non è chiaro quale sia il futuro della musica dal vivo, ferma per la pandemia e lontana dal riprendere nella maniera in cui l’abbiamo conosciuta.