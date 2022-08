Doveroso e triste, ma comunque doveroso: sui canali social i Rolling Stones ricordano Charlie Watts nel primo e straziante anniversario della sua morte.

I Rolling Stones ricordano Charlie Watts

Charlie Watts si è spento a 80 anni il 24 agosto 2021. Un colpo basso, bassissimo per il mondo del rock e della musica tutta, con gli Stones che si sono ritrovati orfani del leggendario batterista, già costretto al riposo e per questo impossibilitato a prendere parte al tour mondiale della band per dare priorità ai suoi problemi di salute.

Oggi la band britannica lo ricorda e lo fa con immagini di repertorio in una clip celebrativa, sulle note di You Got Me Rocking dall’album Voodoo Lounge del 1994. Alla clip in cui vediamo Charlie Watts giovanissimo e in tutte le decadi che ha impreziosito con i suoi groove (qui alcuni esempi), gli Stones aggiungono un pensiero laconico ma profondo: “Un anno senza il nostro amato Charlie. Ricordiamoci di lui e di tutte le cose meravigliose che ha meritato nella vita”.

Il ricordo commosso di Mick Jagger

Se sui canali social degli Stones il ricordo di Charlie Watts bussa a colpi di rock’n’roll, non si può dire altrettanto sui canali di Mick Jagger.

Il frontman ha scelto il brano Till The Next Goodbye, estratto dal disco It’s Only Rock’n’Roll (1974). “Fino al prossimo addio”, così si traduce il titolo, è una ballata romantica che si sposa perfettamente con il mood di questa giornata del ricordo di un musicista che ha lasciato un segno indelebile.

Nel 2021, quando la morte di Charlie Watts è divenuta di dominio pubblico, gli artisti di tutto il mondo hanno speso un pensiero per il leggendario batterista ringraziandolo per l’ispirazione e le meravigliose esecuzioni.

