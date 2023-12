Gli auguri di Buon Natale 2023 battono a ritmo di musica. Come ogni anno gli artisti di tutto il mondo affidano ai social i loro auguri personali, ora con scatti di famiglia e ora con messaggi speciali.

Buon Natale 2023, gli auguri degli artisti italiani

Vasco Rossi ci invia i suoi auguri più rock con una versione di se stesso nei panni di Babbo Natale, una chitarra elettrica in mano e il messaggio: “Buon Natale, supervissuto, spericolato e VRock!”. Giusy Ferreri ci manda uno scatto di famiglia “con tutta la gioia nel cuore” mentre Jovanotti pubblica uno dei suoi scatti nelle pose più energiche. Un salto sul palco, semplicemente, con parole dirette: “Buon Natale gente!”.

“Buon Natale a tutte le star che hanno una vita normale”, scrive Madame nelle storie dopo aver postato in bacheca alcuni scatti fatti allo specchio con una ragazza con la quale si scambiano baci sulle guance. Piero Pelù non manca all’appello, con il suo messaggio di pace: “Un Natale è buono solo se è buono per tutti. Basta bombe in Palestina e Ucraina!”. Ermal Meta augura “tanto amore per voi, ovunque siate!”.

Gli auguri degli artisti internazionali

Un Mick Jagger sorridente sul divano e con un libro a tema ci scrive: “Happy Holidays everyone”, ma tra gli artisti internazionali non può mancare Liam Gallagher: “Happy Christmas Rastas”.

Anche il leggendario chitarrista dei Queen Brian May, che su Instagram pubblica un videomessaggio per augurare a tutti i suoi fan un felice Natale.

Continua a leggere su optimagazine.com

HAPPY CHRISTMAS RASTAS LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 25, 2023

Happy holidays everyone !! pic.twitter.com/Y933FQa48B — Mick Jagger (@MickJagger) December 25, 2023

Ciao amici miei, buon natale a tutti. Vi abbraccio. Tanto amore per voi, ovunque siate. ❤️ — Ermal Meta (@MetaErmal) December 24, 2023