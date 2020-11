Il teardown di WABetaInfo risulta sempre prezioso per intuire, ed a volte identificare, le novità che verranno messe a disposizione dopo essere passate per la versione beta di WhatsApp di Android (il discorso vale ugualmente per l’iterazione destinata ai dispositivi iOS, che non faranno di certo eccezione). Le funzionalità in fase di sperimentazione sono diverse, tra cui la modalità Vacanza di cui si era già parlato nei mesi scorsi che permetterà di bloccare la riattivazione delle chat archiviate pure in caso di ricezione di un messaggio (sappiamo che adesso è sufficiente ricevere anche un solo messaggio affinché le chat archiviate vengano riattivate, senza che l’utente possa prendere decisioni in tal senso).

Ad ogni modo, precisiamo che attivare la modalità Vacanza comporterà comunque la collocazione del collegamento alle chat archiviate nella barra superiore dell’UI di WhatsApp (in modo da consentire all’utente di ricordarsi dell’esistenza di queste stesse chat, che altrimenti finirebbero nel dimenticatoio). Si tenga presente che quello di WABetaInfo, al momento, è solo un teardown dell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, e che le cose potrebbero anche cambiare strada facendo, a seconda dei casi.

Non sappiamo dirvi quando il team di sviluppo si deciderà a rilasciare pubblicamente la modalità Vacanza in versione definitiva. Se siete interessati a conoscere per primi le novità che gravitano intorno al mondo di WhatsApp probabilmente fareste meglio ad iscrivervi al programma beta, accessibile a questo indirizzo. A quanti di voi tornerebbe comodo contare sulla modalità Vacanza che impedirebbe la riattivazione delle chat archiviate anche dopo aver ricevuto un messaggio in quelle stesse conversazioni (del resto è fastidioso vedersele riattivare alla ricezione di un qualsiasi messaggio: dopotutto, se abbiamo deciso di archiviarle un motivo ci sarà)? Fatecelo sapere lasciando un commento attraverso il box in basso.