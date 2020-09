Kim Kardashian divorzia da Kanye West e a questo giro si appesantiscono le voci sul futuro della coppia. L’esclusiva arriva da Page Six che ha raccolto le dichiarazioni di una persona molto vicina alla modella e al rapper: Kim starebbe pianificando la fine del matrimonio con il marito a seguito delle sue ultime dichiarazioni anti abortiste aventi come oggetto la figlia maggiore North West.

La coppia, infatti, aveva intenzione di interrompere la gravidanza e questo dettaglio era rimasto segreto fino al luglio 2020, quando Kanye West si era presentato ad un comizio elettorale nella Carolina del Sud e arringò la folla con un discorso contro l’aborto. Oggetto del discorso era la figlia North. Kanye aveva chiesto scusa alla moglie per aver dato quella storia in pasto alla folla, ma pare che ora sia troppo tardi.

Tra la sua corsa alle elezioni e alcune dimostrazioni bizzarre, Kanye aveva anche parlato del divorzio dalla moglie che, tuttavia, lo aveva difeso dichiarando che soffrisse di disturbo bipolare ma che rimaneva comunque un uomo “brillante e complicato”.

Dalle ultime manifestazioni di Kim sulle stories, a questo giro, emerge che la modella stia soffrendo di insonnia, perché? Recentemente Kanye è ritornato sull’argomento dell’aborto ai microfoni di Cannon’s Class diretto da Nick Cannon. La sommatoria sta per diventare una decisione: Kim Kardashian divorzia da Kanye West perché il loro matrimonio è ormai messo a dura prova sia dal disturbo bipolare del marito che dalle sue continue esternazioni anti abortiste, specialmente dopo l’esposizione al pubblico degli affari privati.

Page Six riferisce che i rappresentanti diretti della coppia non hanno ancora commentato e per il momento “Ye” e Kim non hanno pubblicato riferimenti. Secondo il portavoce, la modella avrebbe preso in mano la situazione e pianificato la fine del matrimonio: Kim Kardashian divorzia da Kanye West e per il momento attende di avviare le pratiche.