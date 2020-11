Il mercato degli indossabili è in costante crescita, trainato soprattutto dai richiestissimi auricolari TWS – o true wireless. Un settore che ha visto di recente l’ingresso tra le sue fila delle Galaxy Buds, cuffie di casa Samsung che hanno più volte saputo dimostrare di poter competere con le AirPods di Apple, attualmente leader di vendite e di apprezzamento da parte dei consumatori.

Di recente, ad esempio, il colosso sudcoreano ha lanciato le sue Galaxy Buds Live, caratterizzate da una particolare forma a fagiolo che garantisce non solo una resa del suono eccezionale e un discreto isolamento, ma anche standard di indossabilità elevatissimi, prestandosi ad un uso quotidiano prolungato. Pare allora naturale che, dopo un evidente tentativo di innovazione, la compagnia orientale non voglia fermarsi, e stia già pensando al passo successivo e alla conseguente evoluzione dei suoi auricolari.

Non a caso, come si legge sulle pagine del portale 9to5Google, nei giorni scorsi Samsung ha depositato presso l’USPTO (United States Patent And Trademark Office) un nuovo marchio, molto probabilmente associato ad un futuro paio di cuffie. Un documento, questo, che non va purtroppo a rivelare alcuna informazione sul dispositivo, se non per quanto riguarda il suo nome in codice: Galaxy Buds Beyond. Non si sono quindi dubbi sulla tipologia di prodotto, considerando che ormai da anni la “grande S” dell’hi-tech utilizza il termine Buds per indicare i propri auricolari, per quanto sia per ora impossibile stabilire quali potrebbero essere i miglioramenti introdotti con l’eventuale nuovo modello.

Tra le ipotesi più verosimili, vi è quella che vorrebbe vedere coincidere il debutto sugli scaffali di tutto il mondo delle Galaxy Buds Beyond con quello dei futuri smartphone top di gamma della società, quindi i Galaxy S21, in uscita forse a metà del mese di gennaio del 2021. A chiudere, gli esperti sono pronti a puntare su auricolari di tipo true wireless, categoria al momento più gettonata tra gli utenti.