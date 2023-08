Il colosso di Seul è pronto a lavorare su un nuovo modello di Samsung Galaxy Buds. Ben presto le cuffie potrebbero essere lanciate, magari in contemporanea con il Samsung Galaxy S23 FE o con il Galaxy S24. Il colosso sudcoreano ha lanciato i primi auricolari Bluetooth con il nome di Samsung Galaxy Buds all’inizio del 2019, successivamente ha poi ampliato la gamma con costanza. In tutto il 2023 la società asiatica non ha ancora presentato alcun modello di Buds, ma, in vista del prossimo anno, pare che le cose cambieranno. Infatti, Samsung si sarebbe messa a lavoro su un nuovo paio di auricolari contraddistinte dal numero di modello “SM-R400N“. È doveroso dire che non parliamo delle nuove Buds Pro: per tal motivo, il produttore asiatico, ad oggi, utilizza la numerazione del modello superiore “SM-R5xx” (Samsung Galaxy Buds 2 Pro). I nuovi auricolari, dunque, sarebbero leggermente al di sotto della variante Pro.

Tuttavia, non sappiamo con precisione se il modello “SM-R400N” corrisponda, in realtà, alle Galaxy Buds 3. Il colosso di Seul potrebbe optare per una “versione di mezzo’, come si è già verificato con la prima generazione di Buds. Se così fosse, mettete anche in conto che potrebbero essere chiamate Buds 2+ o Buds FE. Addirittura, è possibile possa essere lanciato un set di Samsung Galaxy Buds 2 Live. Quanto alla tempistica di lancio dei nuovi auricolari Bluetooth di Samsung, si ipotizza che gli accessori vengano presentati per la fine del 2023 o al massimo all’inizio del 2024. La loro presentazione, quindi, potrebbe coincidere con quella dello smartphone Samsung Galaxy S23 FE o contemporaneamente con la serie Galaxy S24.

Certamente, per il momento non ci sono altri dettagli in merito, oltre all’assenza di informazioni tecniche, ma è quasi sicuro che i nuovi auricolari Samsung Galaxy Buds saranno più economici delle Buds 2 Pro.

