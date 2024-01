Il colosso di Seul ha presentato diversi nuovi tipi di schermi OLED al CES 2024, tra cui schermi TV e monitor più luminosi, schermi per laptop più sottili, schermi doppi pieghevoli per telefoni, schermi curvi e arrotolabili per auto e persino touchscreen OLED per auricolari wireless. Samsung Display ha presentato un prototipo di un pannello OLED piccolo e circolare che potrebbe essere inserito in una custodia di ricarica per auricolari wireless. Chiamato Earbuds OLED Case, il pannello OLED circolare nella parte superiore può visualizzare elementi come il livello della batteria degli auricolari e della custodia, le modalità audio e lo stato dell’ANC. È possibile regolare più cose direttamente dalla custodia anziché aprire l’app degli auricolari su un dispositivo accoppiato. Gli utenti possono anche passare ad un altro dispositivo direttamente dal display sulla custodia degli auricolari.

Come riportato da “SamMobile“, attualmente, le funzionalità avanzate e le impostazioni degli auricolari wireless possono essere eseguite solo utilizzando un’app per smartphone, il che significa che l’utente deve averne uno. Tuttavia, quando gli auricolari inizieranno ad utilizzare tali custodie, potranno essere utili con molti più prodotti, inclusi laptop, TV e altro ancora.

Si tratta di una tecnologia davvero interessante e pratica che il produttore asiatico ha presentato. Una custodia touchscreen simile è già disponibile sugli auricolari wireless di JBL, di proprietà di HARMAN Group, una filiale di Samsung Electronics. Ci aspettiamo assolutamente che l’azienda sudcoreana porti una custodia touchscreen simile sui modelli Galaxy Buds in futuro. Tuttavia, non possiamo dire quanto sia lontano quel futuro. C’è la possibilità che vi sia dipendenza dal software e che il software che gestisce la custodia del touchscreen venga gradualmente eliminato, ma questi auricolari wireless possono essere utilizzati solo per 4-5 anni prima di dover sostituire la batteria e, a quel punto, le persone smettono di usarli, quindi la dipendenza dal software non sarà più un problema per allora.

