Tutti coloro interessati portarsi a casa un paio di cuffie Samsung Galaxy Buds+, magari ad un prezzo vantaggioso, saranno felici di sapere che è appena stata attivata una nuova promozione che coinvolge il prodotto. Sì perché, a partire da oggi 29 dicembre 2020, sui listini di Amazon è possibile acquistare in sconto gli auricolari TWS – ovvero le true wireless – del colosso sudcoreano.

Come potete verificare anche voi collegandovi a questo indirizzo – o in alternativa con il box prodotto poco più in basso in questo stesso articolo – le Galaxy Buds+ sono in vendita sulla divisione italiana di Amazon con il 40% di sconto. Per questo, il prezzo sulle pagine del colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos è pari a 101,04 euro, uno dei più bassi di sempre per le cuffie bluetooth di Samsung. Si tratta di un accessorio assai appetibile, soprattutto a costo ribassato, che può essere collegato direttamente allo smartphone tramite connessione bluetooth interfacciandosi con l’apposita app per Android e iOS. Il design, poi, risulta molto compatto e la forma particolare dell’oggetto permette alle cuffie di restare ben salde all’orecchio – cosa particolarmente gradita agli amanti dell’attività fisica all’aria aperta.

Offerta Samsung Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, Tre Microfoni, Controlli... Gli auricolari Galaxy Buds+ hanno un'autonomia massima di 11 ore di...

Controlla facilmente lo stato della batteria degli auricolari...

Le Samsung Galaxy Buds+ hanno lo stesso design del modello precedente – ma non di quello successivo, per cui si è scelta una inedita forma “a fagiolo” -, ma si porta appresso diverse e utili migliorie. Tra queste segnaliamo ad esempio l’autonomia del case, che garantisce oltre 22 ore di utilizzo, e la ricarica rapida, fino ad un’ora di riproduzione con soli tre minuti di carica. Non solo, abbiamo pure il passaggio dei microfoni integrati da due a tre, per andare a migliorare notevolmente la qualità del suono delle chiamate in entrata. La presenza dei controlli touch permette di regolare il volume o passare al brano successivo, funzionando anche su applicazioni esterne – pensiamo a Spotify, solo per citare la più diffusa. Cosa ne dite, potrebbero fare al caso vostro?