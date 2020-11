Tra poche ore spegnerà 32 candeline, ma ha deciso di fare un regalo ai fan: arriva il nuovo mixtape di Gemitaiz e ci saranno tanti ospiti. Quello Che Vi Consiglio Vol. 9 riprende un discorso cominciati nel 2009 con il primo volume della serie e interrotto temporaneamente nel 2018 con un treno di collaborazioni, da Carl Brave (Codice PIN) a Vegas Jones e Nayt (Rossi).

I dettagli del nuovo mixtape di Gemitaiz sono arrivati innanzitutto da parte di coloro che saranno gli ospiti. Nelle ultime ore, infatti, gli artisti che troveremo in QCVC 9 hanno condiviso un’anteprima nelle stories di Instagram direttamente dal profilo di Gemitaiz, il che lasciava supporre che ci fosse qualcosa in cantiere. Era settembre quando il rapper ha generato hype postando un video con la scritta: “Sono un 6 al contrario”, un chiaro riferimento al numero 9.

Nell’ultima ora la bomba è stata sganciata: Quello Che Vi Consiglio Vol. 9 sarà il nuovo mixtape di Gemitaiz e vedrà la luce venerdì 6 novembre a partire dall’1 del mattino. Chi saranno gli ospiti? Possiamo parlare di un nomi eccellenti: Achille Lauro, Chadia Rodriguez, Ensi, Nitro, MadMan, Priestess, Speranza, Izi, Carl Brave, Lucci e altri in via di conferma.

Sempre a settembre Gemitaiz aveva dichiarato di non vedere l’ora di far sentire a tutti un po’ di nuova musica: “Ho il fuoco dentro e presto sarà di tutti”, e il momento è arrivato. Quello Che Vi Consiglio Vol. 9 sarà un nuovo inizio per il rapper romano, a due anni di distanza da QVC 8 e ad una anno da Scatola Nera (2019), l’ultimo album in studio in collaborazione con MadMan.

MadMan sarà presente nel nuovo mixtape di Gemitaiz e, come ogni mixtape che si rispetti, il nuovo capitolo della collezione QCVC sarà una grande adunata rap con tanti ospiti di spicco, tra i più importanti della scena urban italiana.