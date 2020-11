I concerti di Brunori Sas previsti per i mesi estivi e autunnali del 2020 slittano al 2021 in virtù delle disposizioni governative per la pandemia del Covid-19. L’ennesimo tour che salta per mantenere in sicurezza i fan e gli artisti in un periodo storico fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria.

I concerti di Brunori Sas del 2021 ripartiranno a novembre e si chiuderanno a dicembre. I biglietti già acquistati resteranno validi mentre coloro che non sono più interessati allo spettacolo potranno hanno 30 giorni per richiedere il voucher dello stesso valore.

A gennaio 2020 Brunori Sas ha pubblicato il nuovo album Cip!, quinta fatica discografica dopo A Casa Tutto Bene (2017). All’inizio dell’estate il cantautore calabrese è stato finalista per il Premio Targhe Tenco 2020 e nel mese di luglio ha partecipato alla rassegna No Borders di Tarvisio insieme a Elisa e Luka Sulic dei 2Cellos.

Particolarmente apprezzata è stata la sua performance insieme ai The Zen Circus sul palco del Festival di Sanremo 2019 nella serata dei duetti per l’esecuzione del brano L’Amore è Una Dittatura.

I concerti di Brunori Sas riprogrammati per il 2021 saranno tutti indoor e comprenderanno location di spessore come il Pala Alpitour di Torino, il Mediolanum Forum di Assago e il Palazzetto dello Sport di Roma. Durante quest’anno difficile per la musica e per i concerti il cantautore si è sempre dimostrato vicino agli operatori dello spettacolo. Insieme a lui, tutti gli altri artisti hanno manifestato solidarietà ai lavoratori, e le attestazioni di empatia non si sono esaurite.

Proprio 3 giorni fa Brunori Sas si è presentato in piazza a Cosenza per esprimere il suo incoraggiamento agli operai della musica ma anche per invitare la stessa opinione pubblica a riconoscere l’importanza di chi lavora nello spettacolo e nell’intrattenimento.

Le nuove date indoor dei concerti di Brunori Sas del 2021 partiranno dal Palacalafiore di Reggio Calabria e i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Sabato 20 novembre 2021 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Martedì 23 novembre 2021 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

Giovedì 25 novembre 2021 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Domenica 28 novembre 2021 – Ancona @ PalaPrometeo

Martedì 30 novembre 2021 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Sabato 4 dicembre 2021 – Bari @ PalaFlorio

Martedì 7 dicembre 2021 – Napoli @ PalaPartenope

Sabato 11 dicembre 2021 – Roma @ Palazzo dello Sport

Martedì 14 dicembre 2021 – Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 17 dicembre 2021 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum