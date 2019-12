Parla Con Dario, il format d’incontri con Brunori Sas per presentare Cip!

Una serie di incontri con Brunori Sas sono in programma a gennaio. In occasione del rilascio dell’album Cip!, l’artista incontra i fan e lo fa attraversando l’Italia a partire dal 10 gennaio.

Non è il solito instore tour ma piuttosto occasioni d’incontro intime, dirette e senza filtri. Come suggerisce il nome del tour, Parla Con Dario, Brunori Sas chiacchiererà liberamente con il suo pubblico a proposito del suo nuovo progetto discografico, e non solo. Sarà a disposizione dei fan per domande e curiosità sul disco ma anche su tutto ciò che scaturirà dalla discussione in corso d’opera.

L’importanza di rimettere l’uomo al centro della narrazione contemporanea trova posto nella nuova musica di Brunori Sas. Nel disco Cip!, infatti, tra i temi principali c’è proprio questo da cui scaturisce l’intenzione di mettersi gioco per confrontarsi con gli altri.

Il tutto si traduce in possibilità di incontro in tutta Italia per vedersi, confrontarsi, discutere, ascoltarsi reciprocamente. Le date sono quelle comprese tra il 10 e il 28 gennaio 2020.

Particolari sono anche alcuni dei luoghi che ospiteranno la tournée. Non solo negozi di musica e libri ma anche aule universitarie, club e circoli, per una serie di momenti che esulano dal tradizionale firmacopie. Sarà piuttosto un’occasione di condivisione e improvvisazione, di domande e risposte, di dialogo che porterà Brunori Sas e raccontarsi e a raccontare Cip!

Come porre domande a Brunori Sas

Per porre domande all’artista ci si potrà prenotare di persona direttamente sul luogo dell’evento, nel giorno dello svolgimento. In alternativa è possibile scrivere la propria domanda su un foglietto da inserire in una apposita urna da cui l’artista estrarrà le domande a cui rispondere.



Si potrà inoltre inviare la propria domanda attraverso le storie di Instagram nei giorni che precedono l’incontro al quale si intende partecipare.

Come avere accesso all’evento

Per ottenere l’accesso prioritario all’evento bisognerà essere in possesso di un braccialetto che Feltrinelli consegnerà al momento dell’acquisto dell’album. L’acquisto può essere effettuato sia nei negozi che in loco, fino ad esaurimento posti.

In caso di ulteriore disponibilità dei posti nelle sale dedicate, potrà prendere parte agli eventi anche chi risulterà in possesso del disco acquistato presso rivenditori diversi da quelli del circuito La Feltrinelli.

Le date di Parla Con Dario

Venerdì 10 gennaio 2020 – Milano @ Casa degli Artisti ore 11.00 – ore 17.00 – ore 20.00

Sabato 11 gennaio 2020 – Napoli @ Domus Ars ore 17.00

Domenica 12 gennaio 2020 – Torino @ Caffè Muller ore 19.00

Lunedì 13 gennaio 2020 – Bologna @ Scuderie Future Urban CooLab ore 18.30

Martedì 14 gennaio 2020 – Firenze @ Manifattura Tabacchi ore 18.30

Mercoledì 15 gennaio 2020 – Roma @ Monk ore 18.30

Giovedì 16 gennaio 2020 – Bari @ Feltrinelli ore 18.30

Venerdì 17 gennaio 2020 – Lecce @ Officine Cantelmo ore 18.30

Sabato 18 gennaio 2020 – Catania @ Feltrinelli ore 18.30

Domenica 19 gennaio 2020 – Palermo @ I Candelai ore 18.30

Lunedì 20 gennaio 2020 – Verona @ Conservatorio ore 18.00

Martedì 21 gennaio 2020 – Padova @ Caffè Pedrocchi ore 18.30

Giovedì 23 gennaio 2020 – Genova @ Feltrinelli ore 18.30

Martedì 28 gennaio 2020 – Cosenza @ TAU Università della Calabria ore 18.00

Cip!, il nuovo album di Brunori Sas

Il nuovo album di Brunori Sas è atteso per il 10 gennaio. L’album segue A Casa Tutto Bene, certificato platino.

Brunori Sas in tour

DATA ZERO: 29 febbraio al Palasport di Vigevano (Pavia)

Martedì 3 marzo 2020 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 7 marzo 2020 – Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 13 marzo 2020 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 15 marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Sabato 21 marzo 20202 – Firenze @ Mandela Forum

Martedì 24 marzo 2020 – Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 – Roma @ Palazzo Dello Sport

Sabato 28 marzo 2020 – Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 – Bari @ PalaFlorio

Domenica 5 aprile 2020 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore