Parte la Amazon Vinyl Week, la settimana di festa dedicata al vinile. Per l’occasione, Amazon propone una serie di vinili in sconto e alcune edizioni limitate in esclusiva.

Tra i vinili della Amazon Vinyl Week troviamo edizioni limitate di Sfera Ebbasta, Tiziano Ferro, Annalisa ma anche Irama, Cristina D’Avena, Negramaro, Emma Marrone, Ennio Morricone, Claudio Baglioni e J-Ax.

Ecco alcuni vinili in esclusiva su Amazon da compare necessariamente tra il 2 e l’8 novembre. Dopo tale data, i prodotti non saranno più disponibili.

Tiziano Ferro – Rimmel/E Ti Vengo A Cercare

Per la Amazon Vinyl Week è possibile acquistare il vinile 45 giri colorato di Tiziano Ferro con le prime due cover estratte dall’album Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri, in uscita il 6 novembre. Il vinile include il primo singolo, Rimmel di Francesco De Gregori, e il secondo singolo da poco rilasciato, E Ti Vengo A Cercare di Franco Battiato.

Irama – Crepe

Irama è nella Amazon Vinyl Week con l’album Crepe, disponibile in versione Vinile Colorato, Numerato, 180 gr. Crepe è l’ultimo progetto discografico di Irama, un EP di 7 brani pubblicato con Warner Music dopo l’estate e dopo il successo del singolo Mediterranea.

Annalisa – Nuda

Per la settimana del vinile di Amazon, Annalisa propone l’album Nuda in una esclusiva versione in vinile da collezione. Il vinile è colorato e numerato, 180 gr, è inoltre autografato dalla cantante. Nuda è il nuovo disco di Annalisa, rilasciato con Warner Music lo scorso settembre. Contiene 13 brani, tra i quali la titletrack, Nuda, e i singoli Vento Sulla Luna, Houseparty e Tsunami.

Sfera Ebbasta – Famoso

Famoso è il titolo del nuovo album di inediti di Sfera Ebbasta in uscita il prossimo 20 novembre. In occasione della Amazon Vinyl Week è disponibile per i fan una speciale versione in vinile rosso, edizione limitata. Nonostante l’acquisto sia permesso anticipatamente rispetto alla data di uscita del disco, gli acquirenti riceveranno il vinile in edizione limitata solo a partire dal 25 novembre.

Ennio Morricone – Morricone Segreto

Morricone Segreto sarà disponile da dicembre. Nella settimana del vinile su Amazon è acquistabile in una versione Deluxe Box Collector’s Edition con Doppio LP + 45 giri e poster. Il progetto dedicato al maestro Ennio Morricone – scomparso quest’anno – verrà spedito agli acquirenti dal 4 dicembre. B08LJ4K3FY

Emma Marrone – Fortuna

Su Amazon è disponibile, fino all’8 novembre, una versione speciale di Fortuna, il nuovo album di Emma Marrone: il doppio Vinile White edition Autografato (2 LP) arriva in concomitanza con l’avvio dei Live Show di X Factor 2020, dove Emma ricopre il ruolo di giudice.