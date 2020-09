Tiziano Ferro canta Rimmel di De Gregori: è il primo singolo estratto dal suo disco di cover. L’album uscirà il 6 novembre con il titolo Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri e conterrà i brani della musica italiana più cari a Tiziano Ferro, da lui riletti e ricantati per l’occasione.

Da Mango a Jovanotti, da Mina a Mia Martini, non manca neanche Francesco De Gregori del quale Tiziano ha voluto riportare all’attenzione del pubblico Rimmel, scegliendola anche come primo singolo.

Il brano è stato presentato per la prima volta dal vivo ieri sera durante la serata dei Seat Music Awards dall’Arena di Verona e in diretta su Rai1 con la conduzione della coppia composta da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, nuovamente al comando dell’evento. Tiziano Ferro era in collegamento da Los Angeles, bloccato in piena Fase 2 americana ed impossibilitato a spostarsi per raggiungere fisicamente l’anfiteatro scaligero.

Da oggi Rimmel nella versione di Tiziano Ferro è disponibile negli store digitali e in radio, in concomitanza con l’avvio del pre-order e del pre-save del primo disco di cover dell’artista. L’album sarà disponibile in due formati: 2 CD e digital album (con 13 cover + le canzoni di Accetto Miracoli) e LP (con le sole cover) dal 6 novembre. Lo stesso giorno, Tiziano Ferro sarà protagonista del documentario Ferro di Amazon Prime Video.

Rimmel (testo)

E qualcosa

rimane, fra le pagine chiare,

fra le pagine scure,

e cancello il tuo nome dalla mia facciata

e confondo i miei alibi e le tue ragioni,

i miei alibi e le tue ragioni

Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente

ma lo zingaro è un trucco.

Ma un futuro invadente, fossi stato un pò più giovane,

l’avrei distrutto con la fantasia,

l’avrei stracciato con la fantasia

Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo

e la mia faccia sovrapporla

a quella di chissà chi altro

I tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo,

li puoi nascondere o giocare come vuoi

o farli rimanere buoni amici come noi

Santa voglia di vivere e dolce Venere di Rimmel.

Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi

se per caso avevi ancora quella foto

in cui tu sorridevi e non guardavi

Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia

e sulla tua persona e quando io,

senza capire, ho detto sì

Hai detto “E’ tutto quel che hai di me”

È tutto quel che ho di te