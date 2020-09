Si intitola Elettra Lamborghini E La Dea Del Ritmo il fumetto sulla cantante, nonché suo primo libro ufficiale. Arriverà nei negozi il prossimo 29 ottobre, edito da BeccoGiallo.

Si tratta di una graphic novel che presenterà Elettra Lamborghini nei panni di un’eroina, il tutto sottoforma di un fumetto divertente e autoironico con una storia che prenderà vita in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare per l’ereditiera.

L’idea è della casa editrice BeccoGiallo che ha proposto ad Elettra la possibilità di mettersi in gioco in un modo completamente diverso rispetto a ciò a cui è abituata. Non musica e produzioni ma una trasformazione in un fumetto che metterà in luce le sue caratteristiche caratteriali, la sua simpatia e spontaneità coniugate all’autoironia che mostra in ogni occasione.

Elettra Lamborghini ha accolto volentieri la proposta, entusiasta di trasformarsi in un personaggio illustrato.

“Quando BeccoGiallo mi ha proposto di diventare la protagonista di un fumetto ho accettato immediatamente! Fin da subito mi ha colpito l’idea di poter diventare un’eroina, magari con dei superpoteri, una sorta di Wonder Elettra in versione moderna”, ha raccontato Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini E La Dea Del Ritmo sarà disponibile dal 29 ottobre ed è già in pre-order su Amazon al prezzo di 15,10 euro. La storia narrata è quella che riguarda il suo percorso verso il successo, per niente semplice e piena di ostilità da superare.

L’incipit vede Elettra Lamborghini in seria difficoltà e perseguitata dalla sfortuna che la porta ad essere, suo malgrado, protagonista di una serie di terribili incidenti che rallentano la sua scalata. Elettra, però, non si darà per vinta e affronterà le sue personali sfide musicali volte al raggiungimento della notorietà. Dovrà vedersela con le ballerine di twerkin’ devote alla Dea del Ritmo e mettersi anche lei alla prova twerkando per diventare la Grande Sacerdotessa del Ritmo.