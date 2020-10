I vertici di Honor sono pronti ad arricchire la loro gamma di smartphone con un nuovo dispositivo, per altro in arrivo anche nel nostro Paese. Ci riferiamo a quello che porta il nome di Honor 10X Lite, che è appena stato annunciato in via ufficiale dalla compagnia cinese per alcuni mercati – Italia compresa.

Più nello specifico, come si legge sulle pagine del portale Gizchina, l’Honor 10X Lite è stato svelato in Arabia Saudita e in Russia. Nel primo caso, il prezzo è fissato a 799 SAR, ovvero il corrispettivo di 182,95 euro al cambio attuale, restituendoci di conseguenza un device mobile low cost, pensato per chi è alla ricerca di uno smartphone affidabile ed economico, avendo magari a disposizione un budget contenuto.

In rete, poi, sono emerse anche le specifiche tecniche ufficiali. Le stesse che parlano di un Honor 10X Lite che vanta un display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, screen-to-body ratio del 90,3% e foro per la fotocamera posizionato in alto al centro. Sotto la scocca, troviamo un processore octa-core Kirin 710 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, 4 GB destinati alla RAM e 128 GB destinati alla memoria di archiviazione interna, che può in ogni caso essere espansa tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo smartphone preentato da Honor mette sul piatto una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo) + 2MP (f/2.4, per le macro), mentre la fotocamera anteriore è da 8MP.

Honor ha fornito dettagli sulla batteria: quella di Honor 10X Lite è da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 22,5W, mentre il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Magic UI 3.1. Non solo, sappiamo che si tratta di uno smartphone HMS, quindi non ci sono i servizi Google. Tra le altre caratteristiche, riportiamo NFC, Bluetooth 5.1 e sensore di impronte digitali laterale. Le dimensioni sono pari a 165,5 x 76,88 x 92,6 mm, per un peso di 206 grammi, con diverse colorazioni a disposizione, vale a dire Emerald Green, Midnight Black e Icelandic Frost.