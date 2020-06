Gran colpo per Honor 10 e View 10 con Android 10 anche in Italia

Sono stati ben serviti i possessori di Honor 10 e Honor View 10 in Italia. Da qualche ora è in distribuzione l’aggiornamento Android 10 proprio per i due dispositivi non proprio di ultima uscita. Il supporto software della serie risulta dunque più che importante e pure inatteso per tanti clienti del brand. Non tutti in effetti si aspettavano un’ulteriore nuova major release per i due telefoni in questo momento.

A dire la verità, che Android 10 fosse in dirittura di arrivo proprio sugli Honor 10 e Honor View 10 era già inteso. La distribuzione del prezioso pacchetto software era partita da tempo in terra asiatica. Tuttavia il rilascio non aveva ancora toccato il territorio europeo ma il ritardo è stato ampiamente superato in queste ore.

L’aggiornamento Android 10 per gli Honor 10 e Honor View 10 giunge con il firmware siglato come 10.0.0.177. Le dimensioni del pacchetto di sono certamente importanti ossia di 4,51 GB ma c’era da aspettarselo visto il passaggio alla nuova versione del sistema operativo dopo Android 9.

Alla nostra redazione sono giunte segnalazioni dell’arrivo dell’aggiornamento Android 10 via OTA proprio entro i nostri confini. Tutti i possessori di Honor 10 e Honor View 10 dovrebbero dunque essere raggiunti dal pacchetto già nelle prossime ore o al massimo entro qualche giorno. Come al solito la distribuzione potrebbe procedere anche per gruppi di IMEI e dunque tardare un po’ in più per alcuni.

Per non attendere inattivi l’arrivo dell’aggiornamento Android 10 per il proprio Honor 10, la disponibilità del pacchetto potrà sempre essere verificata attraverso l’app di supporto HiCare. Il percorso da seguire prevede il seguente iter: Servizi – Aggiornamento – Controlla gli aggiornamenti. La stessa presenza del firmware nuovo di zecca può essere verificata anche bella maniera più tradizionale, attraverso le impostazioni del telefono. Nell’apposita sezione andrà scelta la voce Sistema e poi ancora quella relativa agli aggiornamenti del software. Giunti a questo punto non bisognerà fare altro che controllare la presenza degli aggiornamenti e nel caso, scaricare e poi installare il firmware.