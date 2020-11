Ci sono indicazioni apprezzabili ed interessanti per gli utenti in possesso di un Honor 10, che da tempo attendevano un nuovo aggiornamento software. In particolare, dopo aver menzionato problemi di surriscaldamento nelle scorse settimane con un altro approfondimento, oggi tocca prendere in esame l’arrivo di una patch ulteriore per gli utenti europei. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione, per comprendere cosa ci si possa attendere dal nuovo pacchetto software presto disponibile anche in Italia.

Il nuovo aggiornamento per Honor 10 a novembre 2020

Secondo quanto riportato da Huawei Central, infatti, Honor sta inviando ai propri utenti un nuovo aggiornamento, riguardante nello specifico la versione europea di Honor 10. Questo pacchetto software migliora principalmente la stabilità e la sicurezza del sistema per una migliore esperienza utente. Recentemente, Honor 10 Lite ha ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di settembre 2020 nel nostro continente, con cui fondamentalmente ci sono passi in avanti per quanto riguarda la questione sicurezza e le prestazioni generali del dispositivo.

Stando alle informazioni fino a questo momento disponibili, Honor 10 dovrebbe ricevere un aggiornamento di sicurezza con EMUI 10.0, utile per arrivare alla versione software 10.0.0.180 nel Vecchio Continente. La dimensione del nuovo upgrade dovrebbe essere pari a 630 MB. Dunque, non si esclude che il firmware ci faccia andare oltre il solito intervento sul fronte sicurezza, magari risolvendo alcuni problemi come quello riportato ad inizio articolo. Ne sapremo di più nel giro di una settimana.

A voi è già arrivata la notifica per procedere con il download? Fateci sapere, così come invito tutti i nostri lettori ad indicare eventuali funzionalità extra individuate una volta portato a termine il download a bordo dello stesso Honor 10. L’auspicio è che quantomeno le anomalie inerenti il surriscaldamento dello smartphone possano essere archiviate una volta per tutte.