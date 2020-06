Nuova mega patch per Honor 10: ben 4 GB in arrivo per tutti

Stiamo vivendo giorni parecchio intensi per quanto riguarda Honor 10. Dopo l’arrivo di EMUI 10 in Italia, mettendo la parola fine ad un’attesa davvero lunga per il pubblico, oggi 11 giugno tocca analizzare più da vicino un nuovo sorprendente pacchetto software per il device che è stato commercializzato nel 2018. Cerchiamo dunque di capire cosa cambierà una volta testato il firmware che attualmente risulta in distribuzione in Asia, sperando possa mettere velocemente piede anche qui in Italia.

Cosa cambia con il nuovo aggiornamento per Honor 10

Sono trascorse pochissime ore dall’esordio ufficiale di EMUI 10 a bordo dello stesso Honor 10, come del resto vi abbiamo riportato con l’approfondimento di due giorni fa. Per farvela breve, i possessori di questo smartphone stanno ricevendo un nuovo pacchetto software che installa le patch di sicurezza di maggio e, tra le altre cose, aggiungendo Huawei Assistant, VoWiFi (WiFi Calling), Smart Charge. Insomma, tutt’altro che un firmware secondario secondo quanto emerso fino a questo momento.

Inclusa questa nuova serie di funzionalità, la dimensione del pacchetto software raggiunge 4,26 GB. Un aggiornamento enorme, dunque, per utenti che di recente hanno fatto i conti con un firmware di suo importante. Possibile che una volta portato a termine il download possano venir fuori ulteriori riscontri incentrati su valori aggiunti extra. Ecco perché sarà interessante monitorare i primi riscontri da parte degli utenti che potranno testare per primi l’upgrade.

Nel frattempo, avete provato l’aggiornamento EMUI 10 sul vostro Honor 10 in settimana? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di saperne di più sul rilascio appena avviato in Cina di cui vi sto parlando nell’articolo di oggi, anche perché di svolte significative ne avremo parecchie già con la prima versione di EMUI 10 come potete facilmente immaginare.