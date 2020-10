Decisamente sta per iniziare un periodo caldissimo per l’aggiornamento EMUi 11 su un gran numero di smartphone Huawei e Honor, per l’esattezza 37. Il produttore ha appena reso noto i suoi piani ufficiali di distribuzione dell’interfaccia proprietaria nella sua versione finale o nelle beta. La tabella di marcia è quella valida per la Cina ma che ci fornisce delle indicazioni preziosi anche per l’Europa e l’Italia visto che è certo come, a distanza solo di qualche settimana, si procederà appunto agli stesso passaggi anche dalle nostre parti.

Le prime buone notizie riguardano un gruppo di smartphone Huawei che riceveranno a versione stabile dell’EMUI 11 già nella prima parte di novembre. I device fortunati saranno i Huawei P40, i Huawei P40 Pro, i Huawei P40 Pro+, i Huawei Mate 30, i Huawei Mate 30 Pro, i Huawei Mate 30 5G, i Huawei Mate 30 Pro 5G e infine i Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

Un secondo elenco di smartphone Huawei ha visto partire due giorni fa, ossia il 28 ottobre, la beta pubblica EMUI 11 (naturale preludio alla versione stabile). Il passo in avanti è stato compiuto da Huawei Nova 7 5G, Huawei Nova 7 Pro 5G, Huawei Nova 6 e ancora Huawei Nova 6 5G. Lo stesso roseo destino riguarderà i pieghevoli Huawei Mate XS verso metà novembre.

Per quanto riguarda le Closed Beta EMUI 11, ossia quelle riservate ad un gruppo ridotto di utenti, si è attualmente in fase di reclutamento di tester per i Huawei P30 e P30 Pro. Fra una quindicina di giorni e dunque verso metà novembre, la fase di sperimentazione partirà per Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 RS, Huawei Mate 20X, Huawei Mate 20X 5G, Huawei Mate X, Huawei Nova 5 Pro.

Passando ai dispositivi Honor e dunque dall’interfaccia EMUI 11 a quella corrispondente Magic UI 4, la relativa Public Beta è stata annunciata per Honor V30, Honor V30 Pro, Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro+. Per metà novembre invece, la Closed Beta è in arrivo per Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 e Honor Magic 2.

Per finire, la versione stabile dell’interfaccia arriverà nei primi di novembre per Huawei MatePad Pro e Huawei MatePad Pro 5G mentre i Huawei MatePad 10.8 restano per ora in Public Beta. I prossimi a rientrare nello stesso programma per metà novembre saranno i Huawei MediaPad M6 10.8, i Huawei MediaPad M6 8.4 e i Huawei MediaPad M6 Turbo Edition.