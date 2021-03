Bisogna concentrarsi nuovamente su un tema caldo per i possessori di un Huawei P30 e per tutti quelli che si ritrovano con un device dotato di EMUI 11, nel tentativo di testare anche sul proprio smartphone l’assistente vocale Celia. Abbiamo affrontato la questione diversi mesi fa, ma ora occorre fare un altro step. Non sono pochi gli utenti che, una volta portato a termine il download dell’aggiornamento in questione, si pongono domande su ciò che sia possibile testare con il proprio device. Vediamo dunque come stanno le cose.

Risposta ufficiale per Celia su Huawei P30 con aggiornamento EMUI 11

Sui social, effettivamente, si trovano utenti che dispongono di un Huawei P30 dotato del recente aggiornamento con EMUI 11, chiedendosi se sia possibile provare a questo punto un prodotto di cui si parla tanto come Celia. A tal proposito, abbiamo avuto un chiarimento ufficiale da parte dell’assistenza italiana, in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio:

“Ti informiamo che per garantire un’esperienza utente più coerente, gli smartphone Huawei e Honor lanciati prima del 16 maggio 2019 continueranno a utilizzare Google Assistant“.

Detto questo, va aggiunto che non tutti i possessori di un Huawei P30 sono stati abilitati al download del pacchetto software. Qualora non abbiate ancora ricevuto l’aggiornamento è perché potrebbe essere necessario un po’ di tempo prima che tutti i P30 ricevano l’aggiornamento a EMUI 11. Necessario, infatti, preservare sempre e comunque la tenuta dei server.

Staremo a vedere se in futuro cambierà la politica del produttore cinese per quanto riguarda Celia ed il recente aggiornamento con EMUI 11, ma al momento pare non ci siano spiragli sotto questo punto di vista per Huawei P30. Avete testato il pacchetto software? Quali impressioni avete maturato? Fateci sapere con un commento qui di seguito, anche su altri aspetti al momento non ancora trattati.